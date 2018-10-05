İl Sağlık Müdürü Görevdeyse Haber Versin

Acil Doktoru Odasından Çıkmıyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne Soruyoruz!

Acil Servislere denetim yapılıyor mu?

İl sağlık Müdürlüğü yaşanan sıkıntılara çözüm üretmemekle beraber bazı alanlarda sorunu daha da ileri taşımayı her defasına başarıyor. Halkın verdiği tepkilerin, sorduğu sorulan pek bir önemi olmadığı şanlıurfa’da, soruların cevapsız kalması da olayı daha da kızıştırıyor.Şanlıurfa’nın merkezi dahil tüm ilçelerinde hemen aynı sorunların olduğu vatandaşlar tarafından gelen şikayetler doğrultusunda kesinliğe kavuşuyor. Acil doktorlarının gece nöbetlerinde hastalarla pek ilgilenmediği şikayetinde bulunan vatandaşlar, “Akşamları Acil serviste doktor bulmak zor. Acil’de doktor varsa, nöbetçi branş Doktor ya gelmez, ordaysa da odasında çıkmaz” yorumunda bulundular.Şanlıurfa’da sağlık denetimlerinin az yapılması ve sadece mesai saatleri içinde yapılan denetimler ile “Şanlıurfa’da sağlık sorunsuz ilerliyor” denilemez. Halkın aklına takılan soru işaretlerinin giderilmesi adına Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz,Yapılıyorsa bu denetimlerde vatandaşların, hastanın ve hasta yakınlarının şikayetleri dinleniyor mu?Halkı bilgilendirmek ve onların aklındaki soruların cevap bulması için İl Sağlık Müdürlüğünün konu ile ilgili göreve davet ediyoruz.