İl Sağlık Müdürü Görevdeyse Haber Versin

Acil Doktoru Odasından ÇıkmıyorŞanlıurfa’nın merkezi dahil tüm ilçelerinde hemen aynı sorunların olduğu vatandaşlar tarafından gelen şikayetler doğrultusunda kesinliğe kavuşuyor. Acil doktorlarının gece nöbetlerinde hastalarla pek ilgilenmediği şikayetinde bulunan vatandaşlar, “Akşamları Acil serviste doktor bulmak zor. Acil’de doktor varsa, nöbetçi branş Doktor ya gelmez, ordaysa da odasında çıkmaz” yorumunda bulundular.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne Soruyoruz!Şanlıurfa’da sağlık denetimlerinin az yapılması ve sadece mesai saatleri içinde yapılan denetimler ile “Şanlıurfa’da sağlık sorunsuz ilerliyor” denilemez. Halkın aklına takılan soru işaretlerinin giderilmesi adına Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz,
Acil Servislere denetim yapılıyor mu?Yapılıyorsa bu denetimlerde vatandaşların, hastanın ve hasta yakınlarının şikayetleri dinleniyor mu?
Halkı bilgilendirmek ve onların aklındaki soruların cevap bulması için İl Sağlık Müdürlüğünün konu ile ilgili göreve davet ediyoruz.
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