Urfa'da Korkutan Yangın, Aracı Aleve verdiler

Eyüp Mebi Sülyman Şah Caddesinde terk edilmiş halde bulunan aracın alev alması çevrede paniğe neden oldu.Hangi sebeple veya kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi edinilemeyen olayda itfaiye erleri herhangi bir tehlikenin oluşmasına engel olurken, yangın kısa sürede söndürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.