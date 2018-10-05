Ekmek Zammına Valilik Engeli

Bursa’da Da iptal Edildi

Urfa Halkı Yine Sahipsiz

Büyükşehir Ekmek Fiyatları Karşılaştırıldı

Ekmeğe yapılan zamma vatandaşlar tepki gösterinde Ankara Valiliği duruma el attı. Zamların günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığını ifade eden valilik konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Zam konusunda Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile görüşme sağlayan Ankara Valiliği;"Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesi, 1 lira 25 kuruş olarak tespit edilmiştir.Valiliğimizce yapılan incelemede, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00'da, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır. Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır." dedi.Bursa'da 9 Eylül'de zam yapılmasından beri 250 gram ekmek 1.5 liradan satılıyordu. Halkın tepkisinin ardından valilik zammı iptal ettiğini duyurdu. Vatanaşların tepkisi üzerine harekete geçen Bursa Valiliği "Yarından itibaren geçerli olmak 250 gram ekmeğin önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir" dedi.Urfa’da yapılan ekmek zamlarına gösterilen büyük tepkilere rağmen Büyükşehir’in de valilğinde herhangi bir tepkisinin olmaması vatandaşları kızdırdı. Ankara ve Bursa Valiliklerinin vatandaşların arkasında olduğunu gören Urfalılar “Urfa halkı yine sahipsiz bırakıldı. Bizim yetkililerimiz zam olaylarında halkın yanında olmuyorlar. Ankara ve Bursa Valiliğinin halka olan yaklaşımına iç geçirerek baktık.” yorumunda bulundu.Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa’da satışı yapılan ekmek gramaj ve fiyatları karşılaştırıldı. Ortaya çıkan sonuç Valiliğin ve Büyükşehirin halka sahip çıkmamasından daha da kızdırdı., 250 gr ekmek: 1.25 TL, 200 gr ekmek: 1.00 TL, 160 gr Ekmek: 1.00 TL