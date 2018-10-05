Vicdansız Sürücü, Çarptığı Kişileri Yol Ortasında Bıraktı

Olay Yerinde Kaçtı

Diğer Araçlar Bize Çarpacaktı

Olay, Haliliye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, İzzet T. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Yaşanan kazada, İzzet T. ile arkasında oturan arkadaşı Şahin K. yaralandı.Sürücü otomobiline binerek olay yerinden kaçarken yaralılar ise yoldan geçen bir vatandaşın yardımı ile sağlık ekipleri çağrıldı ve hastaneye sevk edildi.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Şahin K., "Bize çarpan otomobilin sürücüsü, bizi yol ortasında bırakıp kaçtı. Yoldan geçen bir genç, bizi yol kenarına taşıdıktan sonra ambulansı çağırdı. Bize çarpan sürücü ambulansı bile çağırmadı. Yol ortasında diğer sürücüler bize çarpacaktı" diye konuştu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.