Vicdansız Sürücü, Çarptığı Kişileri Yol Ortasında Bıraktı

Olay Yerinde KaçtıSürücü otomobiline binerek olay yerinden kaçarken yaralılar ise yoldan geçen bir vatandaşın yardımı ile sağlık ekipleri çağrıldı ve hastaneye sevk edildi.
Diğer Araçlar Bize ÇarpacaktıŞanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Şahin K., "Bize çarpan otomobilin sürücüsü, bizi yol ortasında bırakıp kaçtı. Yoldan geçen bir genç, bizi yol kenarına taşıdıktan sonra ambulansı çağırdı. Bize çarpan sürücü ambulansı bile çağırmadı. Yol ortasında diğer sürücüler bize çarpacaktı" diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum Yap