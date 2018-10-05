Akşener'in Evinin Önünde Gerginlik, Erkekseniz Gelin Vurun

Onlar Gariban Çocuklar

Yüreğin Yetiyorsa Kendin Gel

Bahçeli Ne Demişti;

Akşener daha sonra, kendisini desteklemeye gelen İYİ Partililere seslendi, 'Şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar' ifadelerini kullandı.Akşener’in yaptığı açıklamadan sonra bir grup Akşener’in Beylerbeyi'ndeki evinin önüne giderek "Bozkurtlar burada! Hareketin lideri Devlet Bahçeli" diye slogan atmaya başladı. Akşener de gruba “Erkekseniz gelin vurun, hadi gelin vurun, yuh be!” diyerek sert tepki gösterdi.Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından şu uyarıda bulunmuştu;