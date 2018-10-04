İş Arayanlar Dikkat, 5 Bin 834 Kişiye İş Fırsatı

İŞKUR ÜZERİNDEN YAYIMLANAN PERSONEL ALIM İLANLARI

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

İLANLARA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden her gün binlerce vatandaş iş sahibi olurken, onlarca ilan da yayına giriyor. Son günlerde İŞKUR'da 4 bin 465 büro memuru, şoför ve güvenlik görevlisi alımı için ilan verildi. Peki ama İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'dan iş nasıl bulunur? İŞKUR büro memuru, şoför ve güvenlik görevlisi alımı için şartlar nelerdir? İŞKUR çağrı merkezi personeli alım şartları nelerdir? İşte İŞKUR büro memuru, şoför ve güvenlik görevlisi alımı için detaylar...Söz konusu alım ilanlarında yer alan kadrolar, alım yapacak kurumlar, alım yapılacak pozisyonlar için belirlenen başvuru koşulları ve ilanlara başvuru sürecine dair ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz.Türkiye İş Kurumu üzerinden özel sektör firmaları ve kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanları farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylara iş imkanı sunuyor.Bu alım ilanlarına göre alımlar ve alım yapılacak kadro detayları şu şekilde,Halen başvuru süreci devam eden ilanlara arasında, 4465 Büro Memuru, Büro İşçisi, Şoför ve Güvenlik Görevlisi alım ilanları, 1033 Çağrı Merkezi Personeli alım ilanları, 5 farklı kadro için Ofis Personeli alım ilanları, 336 Veznedar, Destek Memuru (Yardımcı Personel) Sekreter alım ilanları bulunuyor.İŞKUR üzerinden yayımlanan 6 bin 603 personel alım ilanına başvuru koşulları her ilan için değişiyor. Kurum ve firmalara göre belirlenen bu koşulları ana başlıkları ile sizlere aktarıyoruz.İlanlara başvuruda bulunacak adayların ise ilan metinlerinde yer alan başvuru koşullarını ayrıntılı bir şekilde incelemeleri gerekiyor.Türk vatandaşı olmak, Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, En az ilkokul mezunu olmak (bu koşul çoğu kurum ve firma tarafından farklı olarak belirlenir.), başvuru yapılacak firma tarafından belirlenen sürücü belgesine sahip olmak, askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak, firmalar tarafından belirtilen yaş aralığında bulunmak, vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilmek, alım yapılacak ilde ikamet ediyor veya edebilecek olmak. Bu şartların yanı sıra firmalar adaylardan eğitim şartı, sürücü belgesi şartı veya çalışma sistemi ile alakalı özel şartlar isteyebilirler.Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular ya İŞKUR aracılığıyla yapılır ya da ilan metninde yer alan evraklar ile birlikte ilanı yayımlayan kuruma şahsen yapılır.