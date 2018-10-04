Haliliye’de Halk Günü 5 Ekim’de

Haliliye Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen “Halk Günü” toplantısı kapsamında yarın, vatandaşlar Başkan Fevzi Demirkol’a veya başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek taleplerini iletebilecek. Uygulama kapsamında her ayın ilk cuma günü yapılan toplantı, Ekim ayının ilk cuması olan 5 Ekim’de (yarın) saat 14.00’da Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak.

Toplantıda belediye birim müdürleri ve sorumluları da hazır bulunacak ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar yapacak.