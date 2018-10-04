Nihat Çiftçi;“Şanlıurfa’yı Ges Şehri Yapacağız”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Yerelde Kalkınma Modeli ile Şanlıurfa yeni bir döneme giriyor. Başkan Nihat Çiftçi'nin lansman öncesi değindiği model turizm, ekonomi, sosyal yaşam ve istihdam gibi bir çok konuyu kapsıyor.

Düzenlediği basın açıklamasında model ile ilgili bilgiler veren Başkan Nihat Çiftçi, “Yerel anlamda yeni bir yönetim modeli geliştirdik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yerelden geniş kapsamlı bir kalkınma modeli geliştirdi şehrimiz için. Arkadaşlarımız konu ile ilgili olarak çalışıyor. İnşallah 15 Ekim'de kalkınma modellerimiz ile ilgili olarak lansman ile tüm detay raporlar ve Arge çalışmaları ile kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

“TURİZMDE GENİŞ KAPSAMLI KALKINMA MODELİ OLUŞTURACAĞIZ”

Başkan Çiftçi'nin yerelde kalkınma açıklamasından satır başları:

Turizm anlamında şehrimize bir kalkınma modeli gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kaçı, tarihi çarşılarımızın sektörel bazda sınıflandırılması, sur içindeki evlerin fonksiyonlaştırılarak ticari unvan verilme noktasında model geliştiriyoruz.

Butik Otel olabilecek, restoran ve tüm turizm satış ofisi olabilecek. Aynı zamanda hanlarımızın hepsine birer fonksiyon verilecek. Gerek vakıf gerek ise şahıslar ile görüşülerek bu hanların tamamen fonksiyonlandırıp ayağa kalkması kararı verilmiş durumda.

Müzik, Gastronomi, Sıra Gecesi yapılırken şehrimiz UNESCO’ya hazırlanıyor. Hem somut, hem de somut olmayan kültürel varlıklar anlamında Dış İlişkiler Daire Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde Bozova Sahil Kent Projemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız tarafından hazırlanıyor, şu anda imar komisyonumuzun huzurunda.

Siverek’te Karacadağ Kayak merkezinin projesini tamamladık. Oranın ayağa kaldırılarak turizme kazandırılması ve yayla turizminin bu bölgede geliştirilmesi için bir kalkınma modeli gerçekleştirdik. Aynı şekilde Eyyübiye Karaali bölgesi Jeotermal bölge olarak planlanılıyor. Tarihi alanlardaki mağaraları turizme kazandırma noktasında da bir proje geliştirdik. Kızılkoyun ile başladık Kale eteği ile devam ediyoruz. Şimdi de bu bölgenin devamındaki bölümlerin de kamulaştırma işlemlerine başladık

“ŞANLIURFA’YI TARIMIN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Şanlıurfa’nın tarım alanları ile ilgili önemli kalkınma modellerinin uygulanacağını belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Gıda OSB’lerde Fıstık, İsot, Urfa yağı, Peynir, Karacadağ Pirinci, Buğday ve Kırmızı Mercimek gibi değerli olan ürünlerimizi markalaştırıp tüketici ile buluşturma noktasında harekete geçiyoruz.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası iş birliği ile kurduğumuz Gıda OSB’nin çalışmaları devam ediyor, dönem başkanlığını yürüttüğümüz OSB’nin gerekli olan alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Aynı şekilde güneş enerjisi ile sera sistemini faaliyete geçirmeyi istiyoruz, çok güneş alan bir şehiriz ve tarıma uygun olmayan alanlarımızda Topraksız tarım olarak nitelendirdiğimiz Sera sistemi ile ve ısıtmayı güneşten sağlayacağımız bir sistem geliştiriyoruz. Bu çalışmalar toplamda bir yıldır çalışılıyor ARGE çalışmaları yapılmış yüzlerce sayfalık fizibilite raporları var ve hepsi yapılabilir durumda bunun için yatırımcının önünü açacağız.

Tarımsal İhtisas alanlarının oluşturulması için Tarımsal İhtisas Sanayileri düşünüyoruz, artık hiçbir yerde depo bir çırçır ve herhangi bir yapı yapılmasın istiyoruz, yeri bedava bir şekilde vereceğiz, planlama çalışmalarına başladık. Halka tarıma el verişli alan vererek gel tesisini kur ve sanayici ol diyeceğiz.

Harran ve Akçakale ilçelerinde Ziraat Odası Başkanlığımız ve yine üniversitemiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde solucan gübresi ile buranın toprak ömrünün uzatarak çoraklaşmanın önüne geçeceğiz. Yerel tohumları Büyükşehir Belediyemiz destekliyor, hem teşvik ediyor hem o tohomu ekenlere gübre desteğinde bulunuyor ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

“İHTİSAS ANLAMINDA REFORMLAR YAPIYORUZ”

Ticaret ve ihtisas anlamında küçük sanayi siteleri oluşturuldu. En son İsotçular Kooperatifini kurdurduk ve İsot üreticileri için 960 bin metrekarelik yer tahsisinde bulunduk. Hemen Evren Sanayi Sitesinin arkasında 19. İhtisas Sanayi Sitemiz kuruluyor. Alt yapılarını yapıyor ve yeri planlıyoruz böylece tüm esnaf guruplarımızı bir araya topluyoruz

“GENÇLERİMİZİ ŞEHRİMİZİN HER ALANINDA KULLANACAĞIZ”

Harran Üniversitemiz ve paydaş kurumlarımız ile birlikte TEKNOKENT’e ortak olduk. Gençlerimize gerek tasarım gerek ise programları yönünde Bilgisayar merkezleri kurulacak ve onlar bu alanlara teşvik edilecek. Gençlerimizin ne fikri var ise burada ifade ederek bu fikir piyasaya sunulabilecek durumda orada projeye dönüştürülecek. Aynı şekilde sektörlerin ihtiyacı olacak şekilde Akredite edilmiş mesleki eğitim sistemini geliştiriyoruz.

Mesleki eğitim ile mezun olan gençlerimizi bir sınava tabi tutarak üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğinde gerekli olan eğitimler verilerek özel sektörde çalışmaları için hazırlamış bulanacağız. Sanayi, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, Esnaf Sanatkâr Birliğimiz, Ticaret Borsamız ve Ticaret Sanayi Odamız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ve hangi alanda uzman insanlarımıza ihtiyaç duyuyorsa biz onlar ile protokol yaparak onlara kadifeli elaman yetiştirme taahhüdünü Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz.

“YENİ EKOLOJİK ŞEHİR MODÜLÜNÜ GELİŞTİRDİK”

Yeni Ekolojik Şehir çalışmalarına geçiyoruz. Tarıma uygun olmayan alanlarda bir model olarak geliştiriyoruz ve burada çok önemli yollar güneş enerjisi ile ısıtılabilen, yeşil alan anlamında sürekliliği olabilen üniversite planlanılıyoruz. Bu planlamada hiç büyük bir yoğunluk verilmeden yüzde 60’ı şehrin ihtiyacı olarak KOP dediğimiz alan olarak belirlenecek.

Kamunun arazisinin olduğu alandır ve herhangi özel şahıslara alan planlama gibi bir durum söz konusu değildir. Çok önemli örnek bir çalışma yürütülüyor. İnşallah Pazartesi bunu karara bağladığımız da Mecliste bunun tüm detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız. Ve zaten bu örnek plan olarak ilan edilecek, Türkiye’nin en iyi planını örnek de olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapıyor ve kamuoyunun huzuruna getiriyor.

“TARİHİ ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Harran Sur içerine başladık ve buradaki çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Önce tasarımını yaparak kurula bilgilendiriyor ve teslim ediyor ardından onay görmesi ile birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz.

Enerji ve Doğal kaynaklar noktasında da aynı şekilde projeler gerçekleşirdik. Şanlıurfa’mızda su kaynakları çok önemli, çünkü Fırat’ın hayat verdiği bir şehir ve Fırat’a kaynak olarak birçok ırmağımız var ve bunların hazır su anlamında paketlemesi olarak çalışmalarımız oluyor

“URFA TAŞINI İŞLEYEREK BUNU TÜM YAPILARIMIZDA KULLANACAĞIZ”

Urfa taşı, Şanlıurfa’nın önemli olan doğal bir zenginliğidir. Bugün de üniversitemiz ile programımız var bunu tekrar görüşeceğiz. Biz Şanlıurfa’mızın tüm zenginliklerini tasarım, mobilyalarını ve parklarımızın tüm düzenlemelerini ve düşük katta yapılmış olan tüm yapılarımız da Urfa Taşına geçme kararı aldık. Aynı şekilde Karacadağ’ın bize sunmuş olduğu Bazalt taşını da tüm kaldırımlarımızda kullanmaya yönelik projelerimizi hazırlıyoruz. Yine Bozova, Halfeti arasındaki Kaynak peyzaj taşını işledik ve tüm peyzaj çalışmalarında yerel malzemelerimizi kullanma kararı almış bulunmaktayız.

“ŞANLIURFA’YI GES ŞEHRİ YAPACAĞIZ”

Bugüne kadar 55 GES Projesine onay verdik. Pazartesi 3 tane GES’e daha onay vereceğiz ve meclisimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şanlıurfa’daki doğal kaynağımız olan güneşi çok iyi bir şekilde kullanacağız. Amaç Şanlıurfa’mızı birlikte kalkındırmak ve artık üzerimizdeki tüm küllenmiş olan umutsuzlukları hep birlikte Allah’ın izni ile atacağız.

Meclisimiz güzel çalışmalara Dairelerimiz de aynı şekildeki güzel çalışmalara imza atıyor. Plan Proje Etüt Daire Başkanlığımız kalkınma modellerimizin üzerinde bir yıldır çalışıyor ve artık Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yerelden bir kalkınma sistemine doğru gidiyor. Biz her konumuzu kamuoyuna açık bir şekilde yapıyoruz.

Öncelikle çalışmalarımızı bitiriyor ardından kamuoyuna açık bir şekilde paylaşıyoruz. Sağdan soldan konuşulan konulara bakmıyoruz ve her kararımız kamuya açıktır. Bizler şeffaf çalışan Şanlıurfa’yı kalkındırmayı hedefe koyan bir anlayıştayız. Bunların yanında diğer tüm hizmetlerimiz devam edecek.

Yine Basınımızın merak ettiği Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı çalışmalarımız durmamıştır, çalışmalar devam ediyor. Karayolları ile birlikte çalışmaları devam ettiriyoruz. Alt yapısını biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladık ve proje ile kamulaştırmayı bizler yaptık ihaleyi ise Karayolları Müdürlüğümüz yaptı. Durmak yok, yola devam ilkesi ile hareket ediyoruz.