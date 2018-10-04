Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Ekim 2018 23:20:51 Tarihinde eklenmiştir.

Nihat Çiftçi;“Şanlıurfa’yı Ges Şehri Yapacağız”

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın gerek ekonomik gerekse sosyal bakımından gelişmesi için 30 maddelik Yerelde Kalkınma Modelini hayata geçiriyor. Lansman öncesi gazetecilere açıklama yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Modelimiz, şehrimizde yaşayan 1 milyon 945 bin insanımızın tümüne hitap edecek" dedi.

Nihat Çiftçi;“Şanlıurfa’yı Ges Şehri Yapacağız”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Yerelde Kalkınma Modeli ile Şanlıurfa yeni bir döneme giriyor. Başkan Nihat Çiftçi'nin lansman öncesi değindiği model turizm, ekonomi, sosyal yaşam ve istihdam gibi bir çok konuyu kapsıyor.

Düzenlediği basın açıklamasında model ile ilgili bilgiler veren Başkan Nihat Çiftçi, “Yerel anlamda yeni bir yönetim modeli geliştirdik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yerelden geniş kapsamlı bir kalkınma modeli geliştirdi şehrimiz için. Arkadaşlarımız konu ile ilgili olarak çalışıyor. İnşallah 15 Ekim'de kalkınma modellerimiz ile ilgili olarak lansman ile tüm detay raporlar ve Arge çalışmaları ile kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

“TURİZMDE GENİŞ KAPSAMLI KALKINMA MODELİ OLUŞTURACAĞIZ”

Başkan Çiftçi'nin yerelde kalkınma açıklamasından satır başları:

Turizm anlamında şehrimize bir kalkınma modeli gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kaçı, tarihi çarşılarımızın sektörel bazda sınıflandırılması, sur içindeki evlerin fonksiyonlaştırılarak ticari unvan verilme noktasında model geliştiriyoruz.

Butik Otel olabilecek, restoran ve tüm turizm satış ofisi olabilecek. Aynı zamanda hanlarımızın hepsine birer fonksiyon verilecek. Gerek vakıf gerek ise şahıslar ile görüşülerek bu hanların tamamen fonksiyonlandırıp ayağa kalkması kararı verilmiş durumda.

Müzik, Gastronomi, Sıra Gecesi yapılırken şehrimiz UNESCO’ya hazırlanıyor. Hem somut, hem de somut olmayan kültürel varlıklar anlamında Dış İlişkiler Daire Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde Bozova Sahil Kent Projemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız tarafından hazırlanıyor, şu anda imar komisyonumuzun huzurunda.

Siverek’te Karacadağ Kayak merkezinin projesini tamamladık. Oranın ayağa kaldırılarak turizme kazandırılması ve yayla turizminin bu bölgede geliştirilmesi için bir kalkınma modeli gerçekleştirdik. Aynı şekilde Eyyübiye Karaali bölgesi Jeotermal bölge olarak planlanılıyor. Tarihi alanlardaki mağaraları turizme kazandırma noktasında da bir proje geliştirdik. Kızılkoyun ile başladık Kale eteği ile devam ediyoruz. Şimdi de bu bölgenin devamındaki bölümlerin de kamulaştırma işlemlerine başladık

“ŞANLIURFA’YI TARIMIN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Şanlıurfa’nın tarım alanları ile ilgili önemli kalkınma modellerinin uygulanacağını belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Gıda OSB’lerde Fıstık, İsot, Urfa yağı, Peynir, Karacadağ Pirinci, Buğday ve Kırmızı Mercimek gibi değerli olan ürünlerimizi markalaştırıp tüketici ile buluşturma noktasında harekete geçiyoruz.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası iş birliği ile kurduğumuz Gıda OSB’nin çalışmaları devam ediyor, dönem başkanlığını yürüttüğümüz OSB’nin gerekli olan alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Aynı şekilde güneş enerjisi ile sera sistemini faaliyete geçirmeyi istiyoruz, çok güneş alan bir şehiriz ve tarıma uygun olmayan alanlarımızda Topraksız tarım olarak nitelendirdiğimiz Sera sistemi ile ve ısıtmayı güneşten sağlayacağımız bir sistem geliştiriyoruz. Bu çalışmalar toplamda bir yıldır çalışılıyor ARGE çalışmaları yapılmış yüzlerce sayfalık fizibilite raporları var ve hepsi yapılabilir durumda bunun için yatırımcının önünü açacağız.

Tarımsal İhtisas alanlarının oluşturulması için Tarımsal İhtisas Sanayileri düşünüyoruz, artık hiçbir yerde depo bir çırçır ve herhangi bir yapı yapılmasın istiyoruz, yeri bedava bir şekilde vereceğiz, planlama çalışmalarına başladık. Halka tarıma el verişli alan vererek gel tesisini kur ve sanayici ol diyeceğiz.

Harran ve Akçakale ilçelerinde Ziraat Odası Başkanlığımız ve yine üniversitemiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde solucan gübresi ile buranın toprak ömrünün uzatarak çoraklaşmanın önüne geçeceğiz. Yerel tohumları Büyükşehir Belediyemiz destekliyor, hem teşvik ediyor hem o tohomu ekenlere gübre desteğinde bulunuyor ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

“İHTİSAS ANLAMINDA REFORMLAR YAPIYORUZ”       

Ticaret ve ihtisas anlamında küçük sanayi siteleri oluşturuldu. En son İsotçular Kooperatifini kurdurduk ve İsot üreticileri için 960 bin metrekarelik yer tahsisinde bulunduk. Hemen Evren Sanayi Sitesinin arkasında 19. İhtisas Sanayi Sitemiz kuruluyor. Alt yapılarını yapıyor ve yeri planlıyoruz böylece tüm esnaf guruplarımızı bir araya topluyoruz

“GENÇLERİMİZİ ŞEHRİMİZİN HER ALANINDA KULLANACAĞIZ”

Harran Üniversitemiz ve paydaş kurumlarımız ile birlikte TEKNOKENT’e ortak olduk. Gençlerimize gerek tasarım gerek ise programları yönünde Bilgisayar merkezleri kurulacak ve onlar bu alanlara teşvik edilecek. Gençlerimizin ne fikri var ise burada ifade ederek bu fikir piyasaya sunulabilecek durumda orada projeye dönüştürülecek. Aynı şekilde sektörlerin ihtiyacı olacak şekilde Akredite edilmiş mesleki eğitim sistemini geliştiriyoruz.

Mesleki eğitim ile mezun olan gençlerimizi bir sınava tabi tutarak üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğinde gerekli olan eğitimler verilerek özel sektörde çalışmaları için hazırlamış bulanacağız. Sanayi, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, Esnaf Sanatkâr Birliğimiz, Ticaret Borsamız ve Ticaret Sanayi Odamız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ve hangi alanda uzman insanlarımıza ihtiyaç duyuyorsa biz onlar ile protokol yaparak onlara kadifeli elaman yetiştirme taahhüdünü Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz.

“YENİ EKOLOJİK ŞEHİR MODÜLÜNÜ GELİŞTİRDİK”

Yeni Ekolojik Şehir çalışmalarına geçiyoruz. Tarıma uygun olmayan alanlarda bir model olarak geliştiriyoruz ve burada çok önemli yollar güneş enerjisi ile ısıtılabilen, yeşil alan anlamında sürekliliği olabilen üniversite planlanılıyoruz. Bu planlamada hiç büyük bir yoğunluk verilmeden yüzde 60’ı şehrin ihtiyacı olarak KOP dediğimiz alan olarak belirlenecek.

Kamunun arazisinin olduğu alandır ve herhangi özel şahıslara alan planlama gibi bir durum söz konusu değildir. Çok önemli örnek bir çalışma yürütülüyor. İnşallah Pazartesi bunu karara bağladığımız da Mecliste bunun tüm detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız. Ve zaten bu örnek plan olarak ilan edilecek, Türkiye’nin en iyi planını örnek de olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapıyor ve kamuoyunun huzuruna getiriyor.

“TARİHİ ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Harran Sur içerine başladık ve buradaki çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Önce tasarımını yaparak kurula bilgilendiriyor ve teslim ediyor ardından onay görmesi ile birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz.

Enerji ve Doğal kaynaklar noktasında da aynı şekilde projeler gerçekleşirdik. Şanlıurfa’mızda su kaynakları çok önemli, çünkü Fırat’ın hayat verdiği bir şehir ve Fırat’a kaynak olarak birçok ırmağımız var ve bunların hazır su anlamında paketlemesi olarak çalışmalarımız oluyor

“URFA TAŞINI İŞLEYEREK BUNU TÜM YAPILARIMIZDA KULLANACAĞIZ”

Urfa taşı, Şanlıurfa’nın önemli olan doğal bir zenginliğidir. Bugün de üniversitemiz ile programımız var bunu tekrar görüşeceğiz. Biz Şanlıurfa’mızın tüm zenginliklerini tasarım, mobilyalarını ve parklarımızın tüm düzenlemelerini ve düşük katta yapılmış olan tüm yapılarımız da Urfa Taşına geçme kararı aldık. Aynı şekilde Karacadağ’ın bize sunmuş olduğu Bazalt taşını da tüm kaldırımlarımızda kullanmaya yönelik projelerimizi hazırlıyoruz. Yine Bozova, Halfeti arasındaki Kaynak peyzaj taşını işledik ve tüm peyzaj çalışmalarında yerel malzemelerimizi kullanma kararı almış bulunmaktayız.

“ŞANLIURFA’YI GES ŞEHRİ YAPACAĞIZ”

Bugüne kadar 55 GES Projesine onay verdik. Pazartesi 3 tane GES’e daha onay vereceğiz ve meclisimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şanlıurfa’daki doğal kaynağımız olan güneşi çok iyi bir şekilde kullanacağız. Amaç Şanlıurfa’mızı birlikte kalkındırmak ve artık üzerimizdeki tüm küllenmiş olan umutsuzlukları hep birlikte Allah’ın izni ile atacağız.

Meclisimiz güzel çalışmalara Dairelerimiz de aynı şekildeki güzel çalışmalara imza atıyor. Plan Proje Etüt Daire Başkanlığımız kalkınma modellerimizin üzerinde bir yıldır çalışıyor ve artık Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yerelden bir kalkınma sistemine doğru gidiyor. Biz her konumuzu kamuoyuna açık bir şekilde yapıyoruz.

Öncelikle çalışmalarımızı bitiriyor ardından kamuoyuna açık bir şekilde paylaşıyoruz. Sağdan soldan konuşulan konulara bakmıyoruz ve her kararımız kamuya açıktır. Bizler şeffaf çalışan Şanlıurfa’yı kalkındırmayı hedefe koyan bir anlayıştayız. Bunların yanında diğer tüm hizmetlerimiz devam edecek.

Yine Basınımızın merak ettiği Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı çalışmalarımız durmamıştır, çalışmalar devam ediyor. Karayolları ile birlikte çalışmaları devam ettiriyoruz. Alt yapısını biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladık ve proje ile kamulaştırmayı bizler yaptık ihaleyi ise Karayolları Müdürlüğümüz yaptı. Durmak yok, yola devam ilkesi ile hareket ediyoruz.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları olarak belirlenen isimleri Urfa.com Haber Sitemizde ankete sunduk. Ankete katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediğiniz ismi oylayabilirsiniz.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, “Devlete sığınan ve sıkıntılarının çözülmesini isteyen hiç kimsenin geri çevrilmemesi” yönündeki talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Açık Kapı Birimi çalışanları, sorunlarını çözüme kavuşturdukları bir anneyi dört çocuğuyla yaşadıkları, üzeri branda ile örtülü evlerinde ziyaret etti.
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Boş bir arazide kucağında bebek olan kadın, eşi tarafından döverek bayıltıldı. Görüntüler üzerine göz altına alınan kadın eşinden şikayet olmadı
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim’de okulda şiir okumak için hazırlanan öğrenci Özgür Yıldız, o gün tarlaya gitmek zorunda kaldığı için, şiirini pamuk tarlasında okudu
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “ yol medeniyettir” anlayışıyla henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmalarıyla 18 mahallede 415 yeni yol ilçeye kazandırıldı. Haliliye’nin trafik ağını genişleten çalışmalarla, hem alternatif güzergâhlar oluşturuldu hem de yapılaşmaların gelişimine katkı sağlandı.
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
Temizlik işçileri bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
Şanlıurfa Barosu'nun Olağan Genel Kurul seçimlerinin net sonucu açıkladı. Urfa Barosu’nun mevcut Ahmet Tüysüz’ün yerine Abdullah Öncel başkan seçildi.
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
2 yıldır Erdoğan Küpeli tarafından ölümle tehdit edilen Gülay Mübarek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuş, çağrıyı dikkate alan emniyet Erdoğan Küpeli’yi tutuklamıştı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkan Erdoğan Küpeli, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, Gülay Mübarek’i ölümle tehdit etmeye devam etti.
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz ay Kuveyt Necat Yardım Derneği ile protokolü imzalanan ve hızlı şekilde çalışmaları devam eden Haliliye ilçesi Bamyasuyu mahallesindeki yurt binasında incelemelerde bulundu.
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
Cumhuriyetin ilanının 95’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşan Vali Erin, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Şanlıurfa’nın bölgenin parlayan yıldızı, marka bir şehir olacağını söyledi.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:41
Öğle
12:16
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿