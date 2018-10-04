Şanlıurfa’da, 3 Bin 500 Kişilik Ek İstihdam Oluşacak

Şanlıurfa’yı ayakkabı sektöründe Türkiye’de söz sahibi yapacak olan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinde devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erin, Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu ve yüklenici firma temsilcileri ile görüştü. Çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi talimatı veren Vali Erin, Şanlıurfa’daki ekonomik yatırımların, şehrin geleceği için önemine değindi.Şanlıurfa’nın çok genç bir nüfus potansiyeline sahip olduğunu, yatırım için sunulan teşvikler ve sanayi bölgelerimizde sağlanan kolaylıklar nedeniyle büyük yatırımcıların Şanlıurfa’ya odaklandığını kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa bu fırsatı çok iyi değerlendirmek zorunda. Şu anda planlaması tamamlanmış, altyapı çalışmaları devam eden ihtisas sanayi bölgelerimizde üretim başlayınca, en büyük zenginliğimiz olan genç nüfus potansiyelimizin çok büyük bir bölümü ekonomiye katılmış olacak. Bugün incelemede bulunduğumuz ayakkabıcılar sanayi bölgesi, çalışmaları devam eden hazır giyim ve konfeksiyon sanayi bölgesi, gıda ihtisas, besi OSB gibi kısımlarımız faaliyete girdikçe, Şanlıurfa büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacak” dedi.Sanayi yatırımlarının kamuya ait kısmının hızlı bir şekilde tamamlanması için titizlikle çalıştıklarını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’da yatırım yapmak isteyen tüm sanayicilere kapılarının her zaman açık olduğunu, her türlü konuda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.