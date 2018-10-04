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Bu haber 04 Ekim 2018 22:43:05 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Net Konuştu; Hayvanlara İşkence Edene Hapis Cezası Getiriliyor

​Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kocaeli'de sokakta gördüğü hasta köpeği sırtında veterinere taşıyan 19 yaşındaki Ahmet Can Derneklioğlu ve Ankara'da sokak hayvanlarına baktığı için komşularınca şikayet edilen, bunun üzerine hayvanlarıyla sokakta yaşamaya başlayan 65 yaşındaki Münevver Üzmez ile bir araya geldi.

Bakan Net Konuştu; Hayvanlara İşkence Edene Hapis Cezası Getiriliyor

Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla son dönemde kamuoyunun gündemine gelen hayvansever vatandaşlarla buluşan Bakan Pakdemirli, Kocaeli'de yol kenarında hasta yatarken gördüğü sokak köpeğini sırtına alarak veterinere götüren Ahmet Can Derneklioğlu ile bakanlık bahçesinde görüştü. Derneklioğlu, harçlıklarıyla tedavi ederek sahiplendiği ve "Dostum" adını verdiği kangal kırması köpeğini de beraberinde getirdi. 

Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, birkaç gün önce Ahmet Can'ı televizyonda bir köpeği sırtlamış şekilde görünce Ankara'ya davet etmek istediğini belirterek, "Kendisini bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Ahmet Can kardeşimi tebrik ettim, hayvanlara karşı davranışlarımıza örnek olacak bir davranış. Türkiye'de hayvanlara iyi davranmıyoruz, onlara daha iyi davranmalı ve bu konudaki farkındalığı artırmalıyız." dedi.

"Evde Köpek ve Kedimiz Bir Arada Yaşıyor"

Kendisinin de eskiden Sivas kangalı beslediğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Köpeğin cinsinin önemi yok, nihayetinde canlıdır, Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Hepimiz onlara iyi davranmak zorundayız. Bu köpek bana, vefat eden eski köpeğimi hatırlattı. Bu nedenle bir duygusallık yaşadım. Şimdi evde bir akbaş cinsi köpeğimiz ve bir beyaz Van kedimiz var. İkisi bir arada yaşıyor." diye konuştu. 

Dostum'u da seven Bakan  Pakdemirli, "Ben de hayvanlarımda olabildiğince Türk isimlerini tercih ediyorum, bu da çok güzel bir isim." ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, Derneklioğlu'na harçlıklarıyla köpeğin tedavi masraflarını karşıladığı için derslerinde kullanması amacıyla bir tablet bilgisayar ile 1 yıllık köpek maması hediye etti.

Derneklioğlu da insanların hayvanlarla empati kurarak onlara yardım etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de sahile doğru yürürken köpeğin nefes alışverişini duydum. Yerde hasta yatıyordu, kaldırmaya çalıştım ancak yürüyemiyor, yere devriliyordu. Ben de yürüyemediğini görünce sırtıma alarak veterinere götürdüm. Bu köpeği sahiplendim, artık kimseye vermem, bakımını üstlendim." dedi.

Hayvansever Münevver Üzmez'e Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokakta bulduğu kedi ve köpeklere apartmanın bahçesinde baktığı için komşularının şikayet ettiği, bunun üzerine hayvanlarıyla sokakta yaşamaya başlayan Münevver Üzmez'i de kaymakamlıkça tahsis edilen ve belediye tarafından yenilenen evinde ziyaret etti. 

Münevver Üzmez'e çok sayıda hayvanla yaşayacağı bir mekan gerektiğini ve bu evin bulunduğunu dile getiren  Bakan Pakdemirli, evin kimseye rahatsızlık vermeyecek bir yerde olduğunu söyledi. 

Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, Üzmez'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti. 

Üzmez de hayvanlar toksa kendisinin de karnını tok hissettiğini, köpeklerin beslenmesine büyük özen gösterdiğini ifade etti. Üzmez, "Yaptın mı tam yapacaksın, dört dörtlük yapacaksın. Hayvanlarım ve evim var, başka bir şey istemem. İş benden korksun, ben işten korkmam." diye konuştu. 

Bekir Pakdemirli de çiftliğinde 16 köpeğe baktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet olarak biz de belediyeler barınak yaptığı zaman yüzde 40'ını hibe veriyoruz. Barınak 100 liraysa 40 lirasını biz karşılıyoruz. Hayvan başına da 65 lira destek veriyoruz. Bugüne kadar 31 milyon lira destek vermişiz. Hayvanları koruma görevi bizim bakanlığımıza ait. Hayvanları korumak adına her şeyi yapıyoruz. Sen aslında vatandaş olarak devletin yapması gereken görevi görüyorsun, barınak sağlıyorsun. Biz de sana devlet ve bakanlık olarak, kardeşlerin olarak teşekkür ediyoruz." 

Hayvanlara İşkence Edene Hapis Cezası Getiriliyor

Bakan Pakdemirli,  hayvanların korunması için her türlü yasal çalışmayı yürüttüklerini ve özellikle cezaların artırılması konusunda gerekenin yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar üzerinde çalışıyor, yakın zamanda inşallah neticelendiririz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu var. Bu kanundaki adli cezaları ve belediyelerin yükümlülüklerini artıracağız. Hayvanlarımız daha iyi korunsun diye vatandaşa ve belediyelere sorumluluk getiriyoruz. Suç boyutunda hapis cezalarına varan düzenleme yapılacak. En yakın zamanda Meclise gelmesi için gereken çalışmaları yaptık. Sırası gelince mutlaka bu da çıkacak. Yasada değişiklik olacak. Hapis cezası, yapılan işkenceye göre, kademelendirilmiş şekilde verilecek. Mevcut kanunda hapis cezası yoktu, şimdi hayvanlara işkence edene hapis cezası getiriliyor. Hayvanlara yönelik işkence ve kötü muameleye, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek."

Ziyaretin ardından bakanlık yetkilileri tarafından Münevver Üzmez'e 1 yıllık köpek maması hediye edildi.

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