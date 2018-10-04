Efsane Tayfa Tribün Lideri Müslüm Eski, Çiftçi’ye Seslendi

Maddi ve Manevi Destek Verilecekti!

Bari Acil Ödemeyi Yapın

Şanlıurfaspor’a gereken maddi ve manevi değerin verilmediğinden dem vuran Müslüm Eski, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye seslendi. Şanlıurfaspor parasızlıktan kırılırken, İsot Festivaline yapılan masrafı eleştiren Eski, şu açıklamalarda bulundu;“İsot festivaline bedava gelecek onlarca Urfalı sanatçı varken, binlerce TL’yi yabancı sanatçılara ver. Bunların yanı sıra çevre düzenlemesi için binlerce liralık fatura öde, bu şehrin tek eğlencesi ve marka değeri olan ŞANLIURFASPORUM da parasızlıktan kırılacak… Tesislerinde elektrikleri kesilecek… Bu bize yakıştı mı? Soruyorum size eyyy memleketi yönetenler; Şimdi bakıyorum, bu yönetimden dolayı yardım edilmiyor diye paylaşımlar var. Peki, bu yönetim kongre üyelerine silahla mı oy kullandırdı, hayır! Aday olanlar tek tek çekilince takım bu yönetime kalmadı mı? kongrede olanlar söylüyor mevcut yönetim devam etsin! biz maddi manevi destek vereceğiz! Denilmedi mi? "“Peki, ne oldu da bir anda ibre tersine döndü? Bu yönetimi isteyenler şimdi zor durumda bırakıyor.Bu takım yıllardır yönetiliyor. Herkes gelip geçici, bu yönetim de gelip geçici ve gidecekler. Siz takıma yardım etmeyerek şehre ihanet ediyorsunuz.Bakın takım antrenmana çıkmıyor, yarından sonra futbolcular şehri terk edecek. Takım diye bir şey kalmayacak. Yönetim dediniz onlarda kongre kararı aldı. Hadi bari bu acil ödemeyi yapın da takım dağılmasın. İsteyen varsa da gelsin aday olsun...”