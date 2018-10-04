Şutso'dan Bir Hizmet Daha, %40 İndirim

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, İmza Bilgi Teknolojileri Yazılım Şirketi ile protokol imzalayarak, Parmak İzi, Kartlı ve Yüz Tanıma Seçeneği ile Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) yazılımları için üyelere yönelik 01.10.2018 - 01.04.2019 arası geçerli % 40 indirim sağlanması anlaşması gerçekleştirdi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile İmza Bilgi Teknolojileri Yazılım Şirketi Müdürü Yusuf Baran Bulut arasında, üyelerin kurumsal yapılarının geliştirilmesi adına imzalanan protokol ile ŞUTSO üyeleri, İmza Bilgi Teknolojileri Yazılım Şirketi’nden Parmak İzi, Kartlı ve Yüz Tanıma Seçeneği ile Personel Devam Kontrol Sistemlerini 01.10.2018 - 01.04.2019 arası geçerli yüzde 40 indirim imkânı ile alacaklar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, "Üyelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak adına, 2011 yılında kurumsallaşmasını tamamlayan ve Şanlıurfa Firması olan İmza Bilgi Teknolojileri Yazılım Şirketi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile üyelerimiz, personellerinin devam ve takip işlemlerini, tek bir ekran üzerinden takibini yapabileceği, Personel Devam Kontrol Sistemi'ne, 6 ay süresince yani 01.10.2018 - 01.04.2019 arasında %40 indirimli olarak sahip olabilecek. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi.