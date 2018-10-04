‘Şanlıurfa’da, Suriyeliler 7 Yıldır Sorunsuz Yaşıyor’

Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin neden olduğu sosyal gerilim olayları ile Akçakale Geçici Barınma Merkezinin kapatılması konusunun masaya yatırıldığı toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Göç İdaresi ve ilgili diğer kuruluş temsilcileri katıldı.Katılımcıların tespit ve çözüm önerilerini sunduğu toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’de yaşanan savaş dolaysıyla, oradaki insanların ölüme terkedilmesini millet olarak kabul edemediklerinden dolayı açık kapı politikası uygulandığını ve Türkiye’nin bu göç karşısında büyük ölçüde yalnız kaldığını belirtti.Suriye’deki savaşa sebep olanların, bu insanların mağduriyeti karşısında Türkiye’yi yalnız bıraktıklarını hatırlatan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tüm zorluklarına rağmen Şanlıurfa’daki Suriyelilerin yedi yıldır sorunsuz şekilde burada yaşadığını ve ciddi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.Göçün, sorunlarla birlikte gelen bir olgu olduğunu söyleyen Vali Erin, “Göç, isteği dışında vatanından, toprağından, işinden, gücünden, ailesinden kopan insanların arzu ettiği bir şey değildir” dedi.Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Şanlıurfalı iki kardeşin hayatını kaybettiği olaydan sonra kentte bulunan Suriyelilere karşı bir tepki oluştuğunu ve ufak çaplı gerginlikler meydana geldiğini hatırlatan Vali Erin, alınan güvenlik tedbirleri ve taraflara yapılan çağrılardan sonra hayatın normale dönmeye başladığını söyledi. “Bunca tahriklere rağmen, birilerinin iddia ettiği gibi sıkıntı olsaydı, iki milyonluk şehirde 200 kişi değil, 200 bin kişi sokağa düşerdi” diyen Vali Erin, tahriklere kapılmayarak sağduyu gösteren Şanlıurfalılara teşekkür etti.Göçmen konusunda bir sorun olduğunu inkâr etmediklerini, geçen yıldan bu yana Prof. Dr. Murat Erdoğan öncülüğünde bir ekiple, soruna yönelik çalışmalar yapan birimlerin faaliyetlerini derleyip toparlayacak, atılacak adımları belirleyecek bir çalışma başlattıklarını kaydeden Vali Erin, “Adına çalıştığınız kurum kuruluşlar, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının hepsi bu sorunun çözümüne yönelik katkı vermek için bir çaba içerisindeler. Ama biri birinden habersiz. Elbiseye ihtiyacı olana gömlek, psikolojik tedaviye ihtiyacı olana oyuncak veren kurum kuruluşların olduğu bir tablonun ortada olduğunu söylemek lazım. Bugün geldiğimiz noktada, sorunu tüm yönleriyle tespit etmeye yönelik yaptığımız çalışma tamamlanmak üzere. Büyük ölçüde saha ve alan taramaları tamamlanan çalışmada veri derleme aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde bunun analizini yapıp, mevcut durumu net şekilde görebileceğimiz ve bunun üzerine politika üretebileceğimiz bir çalışma olacak” dedi.2011 Yılında başlayıp, 2015’e kadar devam eden göç dalgasıyla gelen insanların hızlı şekilde barındırılması, can güvenliğinin temini, gıda ihtiyaçlarının karşılanması gibi önceliklerin olduğunu, 2015’ten bu yana ise bu insanların diğer insani gereksinimlerinin karşılanmasının gündeme geldiğini ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa’nın mevcut nüfusuna yetecek, eğitimden sağlığa, yeşil alandan sosyal alanlara kadar yatırımlar yapılırken bu yatırımlara yüzde 25 ilaveler yapıldığını dile getirdi.