Çiftçi Açıkladı, İptal Ettik

7 Askerimizin Şehadeti Üzerine Konserler İptal

Terörü Lanetliyoruz

Eğlence, Halay, Konser Bölümleri İptal

Urfa’da İsot Festivali kapsamında 2 gün boyunca gerçekleşmesi planlanan eğlence ve konser etkinlikleri, Batman'da 7 askerin şehit olmasının ardından iptal edildi.PKK’nın Batman’da gerçekleştirdiği hain terör saldırısının ardından 7 askerimiz şehit düşmesi üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaparak; İsot Festivali nedeniyle verilecek olan konserler ve yapılacak eğlencelerin iptal edildiğini bildirdi.Türkiye’nin yasa boğulduğu şehit haberinin hemen ardından basın toplantısı düzenleyen Çiftçi;"Biliyorsunuz sabah çok menfur bir olayda uyanmış olduk. Batman'da askerimize karşı bir bomba patlatma, bir terör eylemi gerçekleşti. Öncelikle olay lanetliyoruz, kınıyoruz. Şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza Rabbimizden acil şifalar ihsan etmesini diliyoruz. Tabii ki üzüntü içerisindeyiz. Fakat şunu da bilmekte fayda vardır. Terörün amacı o toplumu, o ülkeyi üzüntüye boğmaktır. Asıl hedefleri budur. Hayatı normal akışından çıkarmaktır. Bunun da farkındayız. Biz her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Bu topraklar selametle, barışla, huzurla, kardeşlikle bu hale geldi ve bu şekilde de devam edecek. Bu topraklara da bu yakışır. Bize de bu yakışır. Birlik beraberliğimizi muhafaza edeceğiz, gücümüzü her zaman toparlayıp ve yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz.”Çiftçi; “Şimdi meydana gelen terör olayı sebebiyle bizim başlayan İsot Festivalimiz var. Bugünden başlayarak, 3 günlük program içerisindeki eğlence kısımlarını halay kısımlarını ve konser kısımlarını etkinliği birlikte düzenlediğimiz 4 kurum ile birlikte iptal etme kararı aldık. İsot Festivali'nin diğer yarışma ve diğer kısımları düzenlenecektir” diye konuştu.