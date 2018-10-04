Pınarbaşı, Silah Çekme Olayını Açıkladı

Hiç Kimse Partiyi Kişisel Meselelerine Alet Edemez

Rahmete Kavuşmuş İnsanla Hesabım Olmaz

Daha Önceki Oyunları Da Belgeleriyle Kanıtladım

Ak Parti'ye Yakışmıyor

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Ak Parti İlçe Başkanına silah çektiği videonun gündeme oturması ve büyük tepkiler çekmesinden sonra yazılı açıklamada bulundu. Pınarbaşı, İlçe Başkanının Gençlik kollarını istifaya zorlaması nedeniyle tartışma yaşadık diyerek şunları söyledi,"Hayatım boyunca doğruları söylemekten hiç çekinmedim. Söz konusu tartışma, ilçe başkanın, gençlik kolları başkanını istifaya zorlamasının ne kadar yanlış olduğunu anlatmamdan kaynaklandı. Daha önce de kadın kollarından 4- 5 kardeşimizi istifa ettiren ilçe başkanına, partimize emek veren insanları bu tür muamelelerle karşı karşıya bırakmaması gerektiğini söyledim. Bu partiye hizmet eden bir belediye başkanı olarak yanlışları söylemek benim hakkım ve görevimdir. Hiç kimse bu partiyi kişisel meselelerine alet edemez" ifadelerini kullandı.Pınarbaşı, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan'a silah çekme nedeninin merhum milletvekili Abdülkadir Yüksek olduğu yönündeki iddiaların da yalan olduğunu belirterek, "Hakkın rahmetine kavuşmuş bir insanla hesabımız olmaz. İlçe başkanı ile aramızda geçen tartışmanın merhum milletvekilimizle alakası yoktur. Sesin olmadığı bir görüntüde nelerin konuşulduğuna nasıl kanaat getirip bu yalan habere yer verdiler? Bu tür yalan haberleri basına veren ve bunun doğruluğunu sorgulamadan kullananlar, kanunlar önünde hesap verecektir. Çünkü ben bir kanun adamıyım, kanunlar önünde hakkımı ararım" dedi.Pınarbaşı, aynı oyunun geçtiğimiz yıl da oynandığını ancak, bunu belgeleriyle çürüttüklerini belirterek, "Beni merhum milletvekili Abdülkadir Yüksel'in cenazesine ve taziyesine katılmamakla suçladılar. Gecenin saat 02.00'sinde ilimizin valisini karşıladığımı, cenazenin toprağa verileceği yerde valimizle inceleme yapıp hazırlık yaptığımı, ertesi gün cenazeye katıldığımı ve birkaç kez de taziye yerine gittiğimi belgeleriyle kanıtladım" dedi.Pınarbaşı’nın görevde kalması artık hem Birecik ilçesine hem de Ak Parti’ye telafisi olamayacak zarar vermekte. Bu gelişmelerin ardından Ak Parti Genel Merkezi’nin Pınarbaşı’nı görevinden alacağı tahmin ediliyor. Tartışma konusu her ne olursa olsun bir belediye başkanın kabadayı kovboy gibi silahını çekip kendi partisine mensup ilçe başkanını öldürmeye teşebbüs etmesinin nasıl bir açıklaması olabilir. Pınarbaşı son zamanlarda karıştığı olaylar ne kendisine ne de Ak Parti’ye yakışmıyor.