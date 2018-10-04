Urfa'da Kendisine Erkek Çocuk Vermeyen Eşini Aldattı

Çocuk Doktoru Sevgilisinden Çocuğu Oldu

İlişkisini İtiraf Etti

3 Kızı Da Geri Verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, kendisine kız çocuğu verdiği için eleştirilen Hülya A. eşine boşanma davası açtı.Ev hanımı Hülya A. ile Acil Servis Teknisyeni olarak çalışan Nazım A. 2008 yılında evlendi. Çiftin 4 kızı oldu. Hülya A., son kızını dünyaya getirdiği 30 Ocak 2018’den sonra ise eşinin Şanlıurfa’daki özel bir hastanede çocuk doktoru olan uzman G.U ile ilişkisi olduğunu, bir de erkek çocukları bulunduğunu öğrendi.Nazım A.’nın çocuk doktoru olan sevgili ile eşi Hülya A. aynı gün doğum yaptı. Olayı duyan Genç kadın, gerçekleri eşinden öğrendi. Nazım A., “Sen 4 kız çocuğu doğurdun o bana erkek çocuk verdi” diyerek ilişkisini itiraf etti.İtiraftan sonra boşanmak isteyen Hülya A. eşi ve kayınvalidesinden fiziksel şiddet gördü. Şiddet gören Hülya A.’nın en küçüğü 1 aylık olan 4 kız çocuğu elinden alınarak babasının evine gönderildi. Hülya A., “Burası Siverek, ailene de sana da gösteririz” diye tehdit edildi. 5 ay sonra sadece küçük bebeği kendisine verildi. 19 Eylül’de ‘zina’ iddiasıyla boşanma davası açtı.Genç kadın, mahkemeden öncelikle alıkonulan 3 kızının kendisine verilmesini, eşi, kaynanası ve kayınbiraderi hakkında çocuklarının okullarına ve evlerine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. Alıkonulan 3 kız ise anneye teslim edildi. Hülya A., eşinin kendisinin doğumuna gelmediğini, sevgilisinin doğumuna gittiğini söyledi. Nazım A. ise uzaklaştırma kararına itiraz ederek eşi ile arasında hiçbir sorunun olmadığını savundu.