​Büyükşehir Yaptı, Çiftçilere Kilolarca Ücretsiz Buğday Tohumu

Antepli Çiftçilere Kilolarca Ücretsiz Tohum

4 Yıldır Aynı Hizmet

Urfalı Çiftçiler Ne Yapsın

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla çiftçilerin ihtiyaç duyduğu buğday ve arpa tohumunu ulaştırmak için bir proje hazırladıklarını bildirdi.Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işletmede düzenlenen törende konuşan Daire Başkanı Yılmaz, “Her sene olduğu gibi bu sene de çiftçinin destekçisiyiz ve onların yanındayız. Nizip’te 83 çiftçiye 40 bin 800 kilo buğday tohumu, 30 çiftçiye ise 14 bin 800 kilogram arpa tohumu dağıttık” dedi.Gaziantep genelinde 1.600 ton buğday ve arpa tohumunu çiftçilere dağıtılacağını duyuran Yılmaz, bu tohumların ücretsiz şekilde dağıtılacağını belirtti.Gaziantep Belediyesi son 4 yıldır çiftçilere bu şekilde buğday ve arpa tohumu dağıtıyorlar. Antepli çiftçiler durumdan oldukça memnun olduğunu söyleyerek başka Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve bu konuda emeği geçen herkese minnettar olduklarını söyleyerek, teşekkürlerini ilettiler.Bir belediyenin özellikle Şanlıurfa ile arasında sadece kısa bir mesafede olan bir belediyenin çiftçilere sağladığı bu hizmetin yapılabilirliği varken, “Urfa’da neden yapılmıyor?” Sorusunu akıllara getirdi. Her konuda sıkıntılar yaşayan Urfa çiftçilerine hizmette eksik kalan Büyükşehir Belediyesi eleştirilirken, Antepli çiftçilerin şansı Urfalı çiftçileri kıskandırdı.