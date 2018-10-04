Fakıbaba Hırsı Pınarbaşı’nı Kasabanın Kovboyu Yaptı

Yeni Bir İddia

Faruk Pınarbaşı’nın dün Ak Parti İlçe Başkanına silah çektiği görüntüler medyada büyük yankı uyandırmıştı.Birkaç kaynaktan edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı’nın silah çekmesinin sebebi geçen yıl vefat eden Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’in 1. Yılında okutulan mevlit olduğu iddia edilirken, bazı iddialarda da Pınarbaşı’nın, İlçe Başkanının istifa etmesini istemesi ve ilçe başkanının da bunu olumsuz yanıt vermesi olmuştu.Pınarbaşı’nın silah çekme anı güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra ortaya atılan ve oldukça tartışma yaratacak bir iddia daha geldi.İddiada; “Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı Urfa’da Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı- Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı karşılama programına katılan AK Parti İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilçe parti binasını basarak silah çekip, adeta siyasi terör estirdi " denildi.