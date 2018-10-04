​Aracını Yayaların Üzerine Süren Şahıs Bakın Kimin Oğlu Çıktı

Linç Edilmekten Korktum

Savcılık Açıkladı

Sabıkası Oldukça Kabarık

İstanbul Bakırköy’de yaşanan olayda, Görkem Sertaç Göçmen isimli şahıs kız arkadaşını dövüyor diye vatandaşlar tarafından tepkiye uğradı. Duruma sinirlenen Görkem Sertaç sinirlenerek arabsını etraftaki insanların üzerine sürmeye başladı.5 kişinin yaralanmasına sebep olan şahıs kısa süre içinde yakalandı. Emniyette alınan sorgusunun ardından tutuklanarak ceza evine gönderilen Görkem Sertaç Göçmen'in babasının savcı annesinn ise hakim olduğu öğrenildi.Zanlının, "Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım" dediği öğrenildi. İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirten şahsın ifadesinde, "Linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. 10-15 kişi saldırdı ve aracıma hasar vermişlerdir. Arabamın arka camı tekmelerle kırılmış hasar verilmişti. Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım. Pişmanım. Kız arkadaşımla tartışırken yolunda trafiğe kapanması üzerine valeler tepki gösterip olay büyüdü. Darp etmedim" dediği kaydedildi.Gökhan Sertaç Göçmen isimli şahsın tutuklanmasından sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamad bulundu; “Şahıs Hakkında hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanından kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan Göçmen'in yine geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Görkem Sertaç Göçmen'nin uyuşturu kullanmaktan da poliste kaydı bulunuyor.