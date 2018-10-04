Şanlıurfa Pilot İl Seçildi!

Toplum Merkezleri ile yönlendirme hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve koruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, sosyal uyuma yönelik çalışmalar sunulmakta ve çocuk ve genç dostu alanlarla yeni nesillere katkı sağlanmaktadır.

Toplum Merkezleri Gönüllülük Projesi ile pilot illerde öğrenim görmekte olan gönüllülerimizin faaliyetlere doğrudan katılarak tecrübe edinmeleri ve yararlanıcıların eğitim süreçlerine katkı sağlamaları beklenmektedir. Verilecek eğitimler sonrasında gönüllülerimizin öğrenim gördükleri ildeki toplum merkezinde aylık en az 12 saat – 5 gün gönüllü olarak yararlanıcı mültecilerin okul derslerine katkı sağlamaları ve onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Projenin uygulanacağı pilot şehirler; Bursa, İstanbul (Bağcılar), İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’tir.

Projemize pilot illerdeki üniversitelerin Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Fen Bilgisi, İngilizce ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan veya mezun gönüllülerimiz başvurabilirler.

Başvurular sonrasında oluşacak nihai katılımcı listesindeki gönüllülerimizin katılımıyla 4 gün sürecek Proje Bilgilendirme ve Kızılay Tanıtım Eğitim Kampı gerçekleştirilecektir.

• Başvurular 15 Ekim 2018 tarihine kadar bu

(

) üzerinden yapılacaktır.

• Proje pilot illerde belirtilen alanlarda öğrenim görmekte olan veya mezun öğrencilerin katılımına açıktır.

• Proje Bilgilendirme ve Kızılay Tanıtım Eğitimi 05-09 Kasım 2018 tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirilecektir.

• Proje katılımcılarının Proje Bilgilendirme ve Kızılay Tanıtım Eğitimi’ne ulaşım ve konaklama hizmeti Türk Kızılayı tarafından karşılanacaktır.

• Projeye katılmaya hak kazananların listesi 18 Ekim 2018 günü e-mail ile duyurulacaktır.

• Projeye dair sorularınızı

adresi üzerinden iletebilirsiniz.