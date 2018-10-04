Eski Teknik Adamdan Belhanda’ya Tepki

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanan Porto maçı sonrası, performansı tartışılan isimlerden olan Younes Belhanda’nın görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.Faslı futbolcu maç sonunda Porto forması giyerken gülümseyen tavırlar içinde olması ve mutlu bir görüntü sergilemesi taraftarları kızdırdı.Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray’ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ise maçtan sonra yaptığı yorumda Faslı yıldıza yüklendi.Kerimoğlu, “Ne güzel, değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu. Fotoğraf belli. Fazla konuşmaya da gerek yok. Burada hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş, karşılığında seninle kontrat imzalamış, keyfi