Urfa Valiliği Uyardı,Kayıpları En Aza İndirmeliyiz!

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada; Dünya tarım ekonomisinde önemli bir yeri olan pamuğun zamanında, nemli olarak tekniğe uygun hasat edilmemesi durumunda kalite kayıplarının ortaya çıkacağı belirtilen tebliğde, üreticinin pamuk üretiminden edeceği zararın, dolaylı yoldan ilimiz ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtildi.



İlimiz ve ülkemiz ekonomis için stratejik bir ürün olan, çiftçimizin bin bir emek, zaman ve masrafla yetiştirdiği pamuğun kalitesini korumak, pamuk toplama makinesi ile hasadında koza ve nemli toplanmasıyla meydana gelen kalite kayıplarını en alt seviyeye indirmek ve pamuk hasadında kontrol hizmetlerini organize etmek amacıyla Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanan, “Şanlıurfa ili mülki hudutları dâhilinde 2018 yılı Makineli Pamuk Hasat Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi” konulu tebliğ, 21 Eylül 2018 tarihinde yayımlanarak ilgili kurum kuruluşlara gönderildi.

Tebliğde; Şanlıurfa sınırları içinde bulunan tüm pamuk hasat makinalarıyla pamuğun yüzde 65 hava neminin üstünde olduğu durumlarda toplanmasının engellenmesi, hasat sırasında nem oranı yüzde 13’ü geçen pamukların hasat edilemeyeceği, makinalı hasatta ürün kayıp oranının yüzde 4’ü geçemeyeceği, kütlü pamukların taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında naylon çuval, naylon iplik, naylon önlük ve renkli bez kullanılamayacağı belirtildi.



Bu tebliğde belirtilen hususlara riayet etmeyen, teknik özellikleri yetersiz, tamir ve bakım ayarları tekniğe uygun olarak yapılmamış makine ile hasat yapan makine ve ürün sahiplerine, Kabahatler Kanununun 32’nci ve 40’ıncı Maddesine göre idari para cezası verilecek. Pamuğun hava neminin yüzde 65’in üstünde olduğu fazla nem ve çiğli zamanlarda hasat yapan makine sahipleri ve operatörlerine de aynı ceza uygulanacak. Bu kapsamda, pamuk toplama sezonu süresince hasat yapan makineler, görevlilerce kontrol edilecek.

Tarımla ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar ile yapılan kalite kontrol çalışmaları sonucunda, son yıllarda Şanlıurfa pamuğunun kalitesinde önemli bir mesafe alınmıştı. Yayınlanan bu tebliğ ve konu ile ilgili kurum, kuruluşların yapacağı çalışmalarla, hasat sırasında Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin daha da yükseltilmesi amaçlanıyor.

