Türkiye Ve İran Tarımda İşbirliğine İmza Attı

Tahran ziyareti kapsamında, Tarım Seferberliği Bakanı Mahmud Hücceti ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Dr. Bekir Pakdemirli görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye- İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı vesileyle iki ülkenin temsilcileri bir araya geldi "dedi.

Açıklamasında Ahvaz'da 22 Eylül'de gerçekleştirilen terör saldırısından duyduğu üzüntüyü belirten ve Türkiye-İran arasındaki üst düzey temasların geliştiğine dikkati çeken Dr. Pakdemirli "İran benim yıllardır geldiğim, kendimi evimde hissettiğim, çok sevdiğim bir ülke. Kadim komşumuz İran'la ilişkilerimiz, sadece ülkelerimiz için değil, bütün bölge için çok önemlidir. Son dönemde ilişkilerimiz artan üst düzey temaslar, Katar krizi ve Kudüs konusu gibi bazı bölgesel konulardaki yakın görüşlerimiz nedeniyle yoğunlaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Zirvesi'ne katılım sağladı ve Tahran'da çok amaçlı toplantılara katıldı. Suriye konusunda, İran ve Rusya'nın katılımıyla başlatılan Astana süreci de diyaloğu geliştiren bir diğer unsur olmuştur. Türkiye ve İran, bölgesel işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi için baş aktörlerdir" diye konuştu.

"Dost Ülke İran'ın Her Zaman Yanındayız"

Türkiye'nin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin önemine işaret eden Dr. Bekir Pakdemirli, geçen yıl İran'a tarımsal ihracatımız 220 milyon dolar, ithalatımız ise 76 milyon dolar olarak gerçekleşti. Fakat iki ülke arasındaki tarımsal ticaret potansiyeli çok daha fazla. Trump yönetiminin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan ayrılmasından sonra, Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili itirazlarımızı sürdürmekteyiz. Bu yeni gelişen durumda, iş adamlarımızın daha fazla adım atması gerekmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında dost ülke İran'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bölgesel ekonominin güçlendirilmesi için alınabilecek bir diğer önlem de kara sınırlarımızdaki ziyaretçiler için bazı muafiyetler getirilmesidir. Bu durum sınır bölgesindeki ekonominin yeniden canlanmasına yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımsal İlişkilerimiz Daha da İvme Kazanacak"

Ülkeler arasındaki tarımsal ticaretin canlandırılması için sarf edilen çabaların eyleme dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Pakdemirli "Değişen iklim koşulları sebebiyle kurağa dayanıklı çeşitlerin ıslahı konusunda ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Diğer yandan İran'daki sera yapım projelerini takip ediyoruz. İnanıyorum ki, İran'a bilgi sistemlerinin entegrasyonundan sonra, tarımsal ilişkilerimiz daha da ivme kazanacaktır" dedi.

İran'da meydana gelen toz ve kum fırtınasına ilişkin haberlere de değinen Bakan Dr. Pakdemirli, "Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları sizler ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu durumun ülkemizden kaynaklı bir durum olmadığı hususunun altını bir daha çizmek isterim" açıklamasını yaptı.

Yakın zamanda İran tarafından 179'u tarım kalemi olan 1.339 ürüne ithalat yasağı uygulandığını ifade eden Bakan Dr. Bekir Pakdemirli "Söz konusu yasakların ticari ilişkileri zedeleyeceğini düşünüyorum. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı mütekabiliyet esasına göre uygulanmasını bekliyoruz ve ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Sadece Tarım Değil Tüm Alanlarda İş Birliği Yapabiliriz"

İran Tarım Seferberliği Bakanı Mahmud Hücceti ise Türkiye-İran arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi seviyede olduğuna işaret ederek "Tarımda toplam ticaret hacmimiz potansiyele göre çok düşük. ABD zalimce tek taraflı ambargo uyguluyor, halkımız çok olumsuz etkileniyor. Ticaret anlaşmaları konusunda da daha fazla iş birliğine ihtiyaç var. Gereken neyse biz de yapmaya hazırız. Kardeş ve dost ülkeleriz, sadece tarım değil tüm alanlarda iş birliği yapabiliriz. Türkiye'ye her zaman halkımıza destek olduğu için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı

Konuşmaların ardından iki ülke arasında Türkiye- İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı, ŞAP İyi Niyet Beyanı, Arıcılar Birlikleri arası İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, Tahran'da Türkiye Büyükelçiliği'ne de ziyaret etti.