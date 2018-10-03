Urfalı Gürses’in Filminde, Babasını Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Hayranlarının “Baba” dediği, etkileyici sesi kadar film gibi hayatıyla da fenomen olan Müslüm Gürses’in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyan "Müslüm" filminde sanatçının babası olarak Turgut Tunçalp oynayacak.Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN’nin yapımcılığını üstlendiği, Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor’un başrollerini oynayacakları "Müslüm" filmi 26 Ekim’de vizyonda.