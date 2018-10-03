Başkan Çiftçi; Şanlıurfa Pamuğunun Markalaşması Lazım

Şanlıurfa'nın tarım anlamında markalaşması geçtiğimiz günlerde URFES İsot Festivali için isot hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye'de beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadının başlamasıyla birlikte Harran'da pamuk topladı. Pamuğun gündüz toplanmasının önemine değinen Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Türkiye pamuğunun yüzde 47'sini tek başına üreten bir il. Pamuk hasat sezonu başladı. Tüm pamuk hasadı yapan üreticilere kazançlı ve verimli hasatlar diliyorum. Pamuğun toplanması çok önemli. Pamuk gündüz toplanılmalı. Pamuk toplanıldıktan sonra harmanlanma sisteminde dikkatli davranmalıdır. Çünkü Şanlıurfa pamuğunun markalaşması lazım. Yüksek rekoltede ürettiğimiz bu ürünü kendi elimizle kötü yapmamamız lazım. Daha sonra çırçır fabrikalarının iyi işletmesi sonucu katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek. Ve inanıyorum ki beyaz altın dediğimiz pamuk Şanlıurfa'nın geleceğine katkı sağlayan bir ürün olacak. Tüm pamuk üreticilerine bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Başkan Çiftçi açıklamasının ardından pamuk toplayarak çalışan işçilerle sohbet etti.