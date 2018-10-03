Toki’den Şanlıurfa’da Arsa Satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),

illerinde toplam 1.668.141 m

2

büyüklüğünde 111 adet arsayı satışa sundu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar TL olan arsalar vadeli olarak “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden %12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesis, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu ve toplu iş yeri- toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve

internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.