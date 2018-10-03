​Ak Partili Belediye Başkanı, İlçe Başkanına Silah Çekti

Pınarbaşı Silah Çekti

Sebep Mevlit Mi? İstifa Mı?

AKP'li Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile yine AKP İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasında yaşanan tartışmada silahlar ortaya çıkarak, tokatlar konuştu.AKP'li Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki tartışma, silahlı-tokatlı kavgaya döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Başkan Pınarbaşı, ilçe başkanına silah çekerken, yardımcısı Salih Mermertaş'a da tokat atıyor.Olay AKP İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın sohbet ettiği görülüyor.Konu ile ilgili ortalıkta dönen iddialardan bir tanesi; Pınarbaşı’nın, Birecik İlçe Başkanı Özbakan’ın görevinden istifa etmesini istemesi üzerine Özbakan’dan olumsuz cevap aldığı için silah çektiği yönündeyken, diğer iddiada ise; geçen yıl vefat eden Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’in 1. Yılında okutulan mevlit olduğu iddia edildi.