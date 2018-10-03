​Ak Partili Belediye Başkanı, İlçe Başkanına Silah Çekti

Pınarbaşı Silah ÇektiAKP'li Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki tartışma, silahlı-tokatlı kavgaya döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Başkan Pınarbaşı, ilçe başkanına silah çekerken, yardımcısı Salih Mermertaş'a da tokat atıyor.
Olay AKP İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın sohbet ettiği görülüyor.
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