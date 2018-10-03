​Harran Çocuk Üniversitesi Uluslararası Bilim Şenliğine Katıldı

Çeşitli Etkinlikler Düzenlendi

Kadro Etkinliklerde Yer Aldı

Etkinliğin Amacı Anlatıldı

Mersin’de CNR EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine üniversiteyi temsilen Proje Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyesi Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar katıldı.Proje kapsamında 5 kıtada bulunan 16 ülkeden 34 araştırmacı, ulusal düzeyde 34 şehirde bulunan 48 kurumdan 96 araştırmacı, yerel düzeyde ise 3 üniversite 16 kurumdan 128 araştırmacı ve uzman, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan 168 okuldan, 395 öğrenci ve 140 öğretmenden proje ekibi ile 124 atölye, 212 proje sergi, akıl zeka oyunları, bilim gösterileri, teleskopla uzay gözlemi, spor oyunları, sanat etkinlikleri, yamaç paraşütü gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi.Harran Çocuk Üniversitesi adına Doç.Dr. Yusuf Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Numan Gözübenli “Moleküler Biyoloji ve Genetik”, Dr. Öğr.Üyesi Şahin Toprak ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Parmaksız “Böceklerin Gizemli Dünyası”, Dr. Öğr.Üyesi Hacer Çoruh “Arkeoloji ve Doğa”, Doç.Dr. Hülya Karataş “Yaşam Bulgularını Öğreniyorum”, Dr. Öğr.Üyesi Emine Teker “Şeklimi Çiziyorum Rengarenk Basıyorum”, Öğr.Gör. Melek Ölmez ve Öğr.Gör. Hüseyin Koç “Yabancı Diller Etkinliği” atölyeleri ile etkinliklerde yer aldı.Proje ile ilgili açıklama yapan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Hülya Karataş, Horizon 2020 kapsamında yapılan bu projenin ilk basamağının tüm paydaş kurumlarla koordinatör kurum Mersin Üniversitesi’nde yapıldığını, 2019 yılında merkez koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla Şanlıurfa’da benzer bir etkinliğin düzenleneceğini belirtti. MERSCIN projesinin bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılmasını, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır şekilde kavratmayı ve her yaş grubundan kitlelerin bilim farkındalığı kazanması amacıyla yapıldığını belirtti.Karataş’tan Harran Üniversitesi’ne TeşekkürDoç.Dr. Karataş, projenin gerçekleştirilmesinde desteklerinden dolayı Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın’a, katkıları ile projeyi güçlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar’a, projede atölye lideri ve rehber olarak görev alan tüm öğretim elemanlarına yoğun çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.