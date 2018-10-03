Siverek TSO'dan Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Uzmanı Eğitmenlerin verdiği eğitime Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Adnan Akçiçek, İzzet Polatoğlu, meclis üyesi Mikail Ayyıldız, Mustafa Hakkı Bucak, Mahmut Süreyya Suyun, Mevlüt Karakayalı, Ferit Şirin Siverek TSO Genel sekreteri Yeliz Akın ve Siverek'te faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çalışanları ve iş adamları katıldı.Eğitimde; “Bilindiği üzere, 2023 yılında ülkemiz ihracatı için 500 milyar dolar olarak belirlenen hedefe ulaşmada ihracat pazarlamasını ve operasyonunu her aşamada başarı ile gerçekleştirilebilecek yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi büyüktür. Bu çerçevede, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası olarak dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla firma temsilcileri, ihracat operatörleri ve finans departmanlarında görevli personellerden oluşan 22 temsilcinin katılımıyla düzenlenen programda katılımcılara dış ticaret işlemlerinde yapılan sözleşmeler, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, akreditifler, BPO, başlıca finansman modelleri, pazarlara erişim, başlıca riskler konularında bilgiler aktarılmıştır. Günümüzde uluslar arası ticarette en önemli rekabet enstrümanı olan bilgiye ulaşma ve eğitim konusunda Kurum olarak ihracatçılarımıza daha önceki yıllarda olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” denildi.