Urfa'daki Suriyeli Sorunu Erdoğan'a İletildi

Özcan, grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede geçtiğimiz hafta Türk ve Suriyeliler arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı tartışmanın ayrıntılarını iletti.





Halil Özcan Görüşme ayrıntılarını şu şekilde anlattı;



“Peygamberler şehri Şanlıurfa’mızda Suriyelilerle yaşanan sorunları bugün AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat aktardım. Cumhurbaşkanımız konuya hassasiyetle yaklaştığını ve Urfalı kardeşlerimizin misafirperverliğinin örnek olduğunu ifade ederek vatandaşlarımıza selamlarını iletti.”





