​Urfa’da Bedava Yolculuk Nasıl Yapılır? AGM Şanlıurfa’da

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Emine Erdoğan Öncülüğünde Uygulamaya GeçirildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık” Projesi kapsamında Şanlıurfa’da atıklarını ‘Atık Toplama Merkezi’ne götüren vatandaşlar, kazandıkları puanlarla ücretsiz yolculuk yapacak.
Artık Urfa’da da UygulanıyorUrfalıların sesi olan ve Urfa’da yaşayan her bireyin en iyi hizmeti alması gerektiği düşüncesi ile Emine Erdoğan’ın hayata geçirdiği projenin Urfa’da da uygulanması için ön ayak olduğumuz proje hayata geçiyor.
Konu ile ilgili harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümde yeni bir dönem yaratarak “Sıfır Atık” projesini hayata geçirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında ve bağlı sosyal tesislerinde kullanılmak üzere, kurum dışındaki alanlarda oluşacak atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak adına 2 adet Atık Getirme Merkezi (AGM) toplama merkezlerine kuruldu.
Hangi Atıklar Puan Olarak Urfa Karta Yüklenecek?
Merkezde toplanan atıkların listesi şu şekilde;
bitkisel atık yağlar,
kullanılmayan elbiseler,
kağıt,
karton,
plastik,
atık ilaç ve atık piller
bu tarz atıklar ayrı olarak biriktirileceği 6 farklı bölümden oluşan bir sistemle toplanacak. Toplama merkezlerine kurulan ve Atık Getirme Merkezine getirilen atıklar sayesinde vatandaşlar ücretsiz ulaşım imkanı elde etmiş olacak.
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