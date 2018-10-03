Urfa Barosu Seçim Sürecine Girdi, Aday Listeleri Açıklandı

Urfa Barosu Başkanını seçiyor. Yapılacak olan başkanlık yarışındaki iki adaydan biri mevcut Başkan Ahmet Tüysüz ve Av. Abdullah Öncel oldu. iki başkanın aday ve yönetim kurulu listeleri de basın ile paylaşıldı.

Avukat Ahmet Tüysüz’ün yönetim kurulu listesi;



YÖNETİM KURULU ADAYLARI

1- Av.Bülent KURT

2- Av.Hüseyin DOLAP

3- Av.Mehmet ŞAHİN

4- Av.Cengiz HARTAVİOĞLU

5- Av.Mehmet GÜZELER

6- Av.Abdulkadir YILDIRIM

7- Av.Hasan KANDEMİR

8- Av.Mustafa AYGÜN

9- Av. Erdoğan KAN 10-Av.Halil OLGUN

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

1 - Av.Aydın FURUNCUOĞLU

2- Av.Hüseyin MISIR

3- Av.Aziz BAYDİLLİ

4- Av.Ziya AYDIN

5- Av.Faruk KARA

DENETLEME KURULU ADAYLARI

1-Av.Şazime KAYA 2-Av.Ömer YEŞİLKAYA 3- Av.İsa DİREKLİ

TBB DELEGE ADAYLARI

1-Av.Velid ABA

2- Av.Şehmus İNAL

3- Av.Mustafa HARTAVİ

4- Av.Hüseyin GÜZELOĞLU 5-Av.M. Lamih ÇELİK

Av. Abdullah Öncel'in yönetim kurulu üyeleri;

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

1- Velat Karahan

2- Ronayi Paydaş

3- Gülşah TURHAN KILIÇ

4- Esra YURUM AKTAŞ

5- Bahyettin ASOĞLU

6- Mevlüt GÜNEŞ

7- Necati TAŞ

8- Mahmut GÖKMEN

9- Faruk DOĞAN

10- Faruk BELDEK



DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

1- Cihan POLATOĞLU

2- Mahmet Serdar GÖKKAN

3- Osman ÇOŞKUN

4- Barış ATA

5- Mahmut YETİM





DENETLEME KURULU ADAYLARI

1- Serdar GÖZKIRAN

2- İbrahim ALTUNDAĞ

3- M. Emin UYGUNER





T.B.B.DELEGE ADAYLARI

1- Mehmet Velat İZOL

2- Faruk YAYĞIN

3-Hikmet DELEBE

4-Ferhat KARATAŞ

5-Serhat DEMİRYERİ