​Ünlü Sanatçı Huzuru Urfa’da Buldu

Bu haber 03 Ekim 2018 08:48:13 Tarihinde eklenmiştir.

Akşam saatlerinde Balıklıgöl’ü ziyaret eden Berna Laçin sessizliği ve maneviyatın verdiği huzuru dile getirdi.Urfa lezzetlerinden de bahseden Laçin Balıklıgöl’de çektiği fotoğrafta boynuna taktığı puşi dikkatleri çekerken, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa “Urfa’da akşam olunca...Huzur , huzura çıkınca...” notunu düştü.