Urfa Sağlığı Adına Sevindiren Gelişme

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 01.10.2018 tarihi itibariyle ameliyathane salonlarına son teknolojik cihazlarla donatılan 5 adet ameliyat odasını daha hizmete açtı.

Bugün itibariyle hastane ameliyathanesinde 17, tüp bebek merkezinde 1 ve göz servisinde 1 olmak üzere toplam 19 ameliyathane odası bulunduğu belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Ayrıca EMAR çekim alanı, taş kırma merkezi, anjiografi, endoskopi ve EBUS ünitelerinde olmak üzere toplamda 5 adet ameliyathane dışı anestezi alanlarında da hizmet verilmektedir" dedi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Akif Altay Şanlıurfa ve bölge şehirlerine daha iyi hizmet vermek için bugünden sonra da yatırımların ve gelişmelerin devam edeceğini belirterek kendilerine destek olan tüm yöneticilere ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti.