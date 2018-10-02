Başkan Erdoğan’dan URFA Göndermesi

"EHLİYET VE LİYAKAT ESASTIR"
Erdoğan şöyle konuştu:
"Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse bize 'şu kişi benim yakınımdır', 'bu kişi benim akrabamdır' diye aday teklifiyle gelmesin. Ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta da kararlıyız.
Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Adayın da bir karşılığının olması lazım, sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak. Tuttuğunu koparacak, mütevazı olacak...
FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız."
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