Başkan Erdoğan’dan URFA Göndermesi

"EHLİYET VE LİYAKAT ESASTIR"

AK Parti grup toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, hazırlıkların devam ettiğini belirttiği konuşmasında "Kimse bize 'yakınımdır' diyerek adaylık teklifiyle gelmesin." uyarısında bulundu ve adaylıkta liyakatın önemli olduğunu söyledi.Erdoğan şöyle konuştu: