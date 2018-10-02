Başkan Yıldız’dan Eyyübiyede ki Olaya İlişkin Açıklama

Yıldız yaptığı açıklamada; “Urfa tarih boyunca birliğin kardeşliğin sembol şehri olmuştur. Urfalı kardeşlerim her zaman kendisine sığınan mazlumlara kucak açmıştır, aşını ekmeğini paylaşmıştır. Müessif bir olayı bahane eden provokatörlerin en temel amaçları Aramızdaki kardeşlik bağlarını zedelemek, Urfa’ya, Urfalıya zarar vermektir. Hucurat süresi 10 ayetinde rabbimiz bize İnnemel Mû’minûne İhvetun." “Müminler ancak kardeştir.” Diye buyuruyor, Bize düşen rabbimizin bize emrettiği gibi yaşamaktır. Gelin hep beraber birliğimize, kardeşliğimize daha çok sahip çıkalım.
Başkan Yıldız Suriyeli vatandaşların kanun önünde herhangi bir ayrıcalığa tabi olmadığını belirterek sosyal medya üzerinden yapılan “Suriyeliler her istediğini yapabiliyor” eleştirisine de yanıt verdi. Başkan Yıldız; “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Nasıl ki bizim vatandaşlarımız herhangi bir suça karıştığında mahkemelerde yargılanıyorsa Suriyeli vatandaşlarda bir suç işlediğinde gerekli cezaları alıyor bundan kimsenin şüphesi olmasın. Emniyet teşkilatımız yaşanan olayın takipçisidir. Vatandaşlarımız da yaşanan olayları yakından takip ediyor. Bu menfur olayda Emniyet teşkilatımız olaya karışan birçok Suriyeliyi sınır dışı etmiş bazılarını ise gerekli adli mercilere teslim etmiştir. Ben bir kez daha vefat eden hemşerilerime Allah’tan rahmet yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Şanlıurfa’mızda aramıza nifak tohumları ekmek isteyen provokatörlere lütfen fırsat vermeyelim” dedi.
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