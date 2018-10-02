Urfalı Eski Başkan Hakkında Bomba İddia!

GÖKÇEKLER’İN ANKARASPOR’U BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE NELER YAPTI

Ak Parti’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bugün A Haber TV’ye röportaj verdi. Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerindeki artışlarla ilgili çarpıcı rakamlara dikkat çekti. Başkan Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığını söyledi. Mustafa Tuna, hafriyattaki gelir artışına dikkat çekerken, isim vermeden kendisinden önceki Ak Parti’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i eleştirdi.Ak Parti’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat gelirleri sürekli siyasi arenada da tartışmalara konu olmuştu.Eski Başkan Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in de yöneticiliğini yaptığı Ankaraspor, 2014 yılında ismini Osmanlıspor olarak değiştirmişti. Osmanlıspor, geçen yıl Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğunu bırakması sonrasında Süper Lig’den 1. Lig’e düştü.Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde, Ankara Belediyesi’nin hafriyat işleri Ankaraspor A.Ş.’ye verilmişti. Gökçeklerin kulübü olan Ankaraspor A.Ş.’nin hesapları Sayıştay raporlarına dahi yansımış ve 2000’li yılların başında da incelenmişti. 2005 ve 2006 yıllarında Sayıştay raporlarında; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden Ankaraspor’a 6 milyon TL aktarıldığı ifade edilmişti. Öyle ki 2009 yılında, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Hesap Uzmanları, Sayıştay raporlarına giren Gökçeklerin Ankaraspor A.Ş.’sinde inceleme başlatmıştı. İncelemenin, belediyeye iş yapan müteahhitlerden alınan bağışların ve hafriyat dökümü sırasında makbuz karşılığı kesilen paraların, Ankaraspor’a aktarılması nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.