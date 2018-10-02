Tatlıses,Bomba Bir Şarkı İle Geliyor

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Geçtiğimiz gün Astrolog Şenay Yangel Devi’nin kitap tanıtımında Aleyna Tilki hakkında konuşan ve onun bir dünya starı olmadığını söyleyen Çıtak, bu sözleriyle sosyal medyada konuşulmuştu.



Milliyet Gazetesi’nin haberine göre yeni şarkısıyla müzik listelerine başarılı bir giriş yapan Dilan Çıtak Tatlıses, hız kesmeden yeni şarkı hazırlıklarına başladığını söyledi.

Ekim ayının sonu, Kasım ayının başı gibi yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlandığını belirten Dilan Çıtak, “Çok g