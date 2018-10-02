Eyyübiye'de ki Kavgaya İlişkin Emniyetten Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
İlimiz Eyyübiye ilçesinde meydana gelen çocuk kavgası olarak başlayan ve ailelerin olaya karışmasıyla gelişen kasten adam öldürme ve yaralama olayı ile ilgili olarak Sosyal medya üzerinden Halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlar yaparak çıkarılmak istenen olaylara karşı yapılan çalışma ve operasyonlarda bahse konu günden bu yana;
Genel güvenliğin tehlikeye sokulması,
2911 sayılı kanunu muhalefet,
Suç işlemeye tahrik,
İşyerinden hırsızlık, suçlarından toplam 122 şahıs yakalanmıştır.
Bu şahıslardan 68 i alınan ifadelerinden sonra serbest bırakılmış 54 şahıs gözaltına alınmış, Adliyeye çıkarılan bu şahıslardan 38 i adli kontrol altına alınmış, 6 şahıs tutuklanmıştır.
Yakalanan yaşı küçük 10 kişi ise ilerleyen zamanlarda adliyeye intikal ettirilecektir.
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