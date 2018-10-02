Türkiye'nin En Büyüğü Şanlıurfa'da Oluşturuluyor,İmzalar Atıldı

İslami değerlere gereken önemi veren ve Balıklıgöl Platosu düzenlemesi, türbe ve camii restorasyonları gibi çalışmalarını bölgenin maneviyatına uygun bir şekilde tekrardan dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez Viranşehir’de yer alan Hz. Eyüp Nebi Sabır Türbesi’ni Türkiye’nin en büyük inanç platosuna dönüştürüyor.

İçerisinde Hz. Elyesa, Rahime Hatun ve sabır peygamberi Hz. Eyüp Türbelerinin yer aldığı 70 dönümlük inanç merkezini 478 dönümlük bir projeyle Türkiye’nin en büyük inanç platosuna dönüştürmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk etabı olan Cami ve külliyenin ihalesine çıkıyor.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: TÜM DETAYLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlandıktan sonra kurula sunulan ve planlama eksiklikleri giderilen çalışma için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Viranşehir'e giden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Üçlü protokolümüzü imzaladık. Şimdi ihaleye çıkıyoruz" dedi.

Projenin ayrıntıları ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Tabi ki gerek tescilli alanların oluşu gerekse inanç merkezi olmasından dolayı sürekli olarak Valimiz ile de istişare halindeydik.

Proje Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şanlıurfa Valiliği işbirliği içerisinde yapıldı. Kurula sunuldu ve planlama eksiklikleri giderildikten sonra projemiz nihayetine ulaştı. Şimdi de Şanlıurfa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Viranşehir İlçe Belediye Başkanlığımız ile birlikte üçlü bir protokol imzalandı. Cami ve külliyenin ihalesine çıkıyoruz.

Çevre düzenlemesine de yılbaşında çıkacağız. Eyüp Peygamber makamına yakışır bir proje oldu. Gerek giriş kısımları gerek Osmanlı ve Selçuklu mimarisi olarak projelendirildi. Gezme alanları ve bunun yanında sabır taşıyla ve aynı şekilde şifalı suyu da yan yana nitelendirerek ziyarete gelen halkımıza sunacağız" diye konuştu.

VALİ ERİN: ŞANLIURFA'YA YAKŞIR BİR PROJE

Şanlıurfa'da görev yaptığı dönem içerisindeki en güzel çalışmalardan birine daha imza attıklarını dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Ruhumuzun sükunete erdiği bir protokole imza attık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

HZ. EYÜP PEYGAMBER MAKAMI PROJESİ

Türbelerinin yer aldığı 70 dönümlük inanç merkezi, 478 dönümlük bir projeyle Türkiye’nin en büyük inanç platosuna dönüştürülecek. Yaklaşık maliyeti 100 milyon lira olacak projede Cami, Medrese, Aşevi, Külliye, ziyaretçi merkezi, şifalı su merkezi, çarşı kompleksi, türbeler, Rahime Hatun Türbesi, Hz. Elyesa Türbesi, Hz. Eyyub Türbesi, dinlenme alanları, seyir terasları ile otoparklar yer alıyor. Protokolde imza atılan ilk etap ise Cami ve külliyeyi kapsıyor.