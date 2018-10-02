Eda Çakmaklı'dan Başkan Peltek'e Ziyaret

Ticaret ve Ekonomi Kulübü Kadın Kurulu Genel Başkanı Eda Çakmaklı ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’e bir ziyaret gerçekleştirerek Ekonomi ve Ticaret kulübü tarafından Kasım ayında yapılması planlanan Türkiye Ekonomi Zirvesi için davet de bulundu.

Eda Çakmaklı ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Türkiye Ekonomi Zirvesi’nin detayları ile ilimizin mevcut durumu, sanayi, ticari, ekonomik konuları, problemler, çözüm önerileri ile yerel gündem konuşuldu. Başkan İ.Halil Peltek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ile getirerek kadınların iş dünyasında daha çok yer alması gerektiğini ifade etti. Kadınların iş dünyasındaki etkinliğinin arttırılmasının da gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Peltek, ticaret başta olmak üzere iş dünyasında yer alan kadın girişimcilerin ülke kalkınmasına ivme katacağını belirtti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Eda Çakmaklı ve beraberindeki heyet, ŞUTSO'dan ayrıldı.