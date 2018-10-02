Başkan Demirkol'dan İşkur Müdürüne Ziyaret

Haliliye'de her kesime hitap eden çalışmalar yürüten Başkan Demirkol, Haliliye Belediye Meclis Üyeleri İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonu ile Araştırma Geliştirme Komisyonu üyeleri İsmail Güneş, Müslüm Yüksel, Abdülkadir Bağış, Abdülkadir Altundağ ve Cuma Demir ile birlikte İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen'i makamında ziyaret etti.

Başkan Demirkol, ziyaretinde kentte bulunan istihdam alanları, meslek kolları ve İŞKUR çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunurken yapılan çalışmalarla ilgili de İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen'den bilgi aldı. Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Demirkol, bölgemizde genç nüfusun fazla olmasına dikkat çekti. Genç nüfus ile ilgili yapılacak çalışmaları ele aldıklarını anlatan Başkan Fevzi Demirkol, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Genç nüfusun istihdamı, meslek edinmesi ve yine aynı şekilde meslek edinmesinin ardından istihdam edilmesi ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunmak ve İşkur ile ilgili, iş dünyası ile ilgili istişarede bulunmak amacıyla Haliliye Belediyesi İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonu ve Araştırma Geliştirme Komisyonu Meclis Üyelerimizle İşkur Müdürümüzü makamında ziyaret ettik. İşkur çalışmaları ile ilgili bilgi aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili İşkur Müdürümüz gereken tüm izahatı detayları ile birlikte bize anlattılar. Ben bu arzları için sayın müdürümüz ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bana eşlik eden Haliliye Belediye Meclisi Üyesi tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve halkımıza geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ortamlar yaratmak için çalışmalarımız devam edecektir."

Başkan Demirkol ve Meclis Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen "Hassas olduğumuz işsizlikle ilgili genç nüfusun en fazla olduğu bir şehirde bizden bu konularda bilgi istemesi, bizi son derece mutlu etmiştir. Ben kendisine ve kıymetli ekibine teşekkür ederim" dedi. Başkan Fevzi Demirkol ve Meclis Üyeleri ziyaretlerinin ardından İŞKUR İl Müdürlüğünden ayrıldı.