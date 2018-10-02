Eyyüpoğlu: sabırlı olun pamuğu 4 TL’nin altında satmayın

Çırçır Fabrikalarından rica

Pamuğun piyasaya çıkması ile birlikte fiyat tartışmaları da başladı. Ekonomik şartlar ve artan tarım girdileri nedeniyle tüccar, çırçır iplik ve kumaş fabrikalarının açıkladığı fiyat çiftçiyi düşündürüyor. Bu konuda endişe duyan çiftçilere ve pamuk piyasası ile ilgili kesimlere yönelik açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu dünya pamuk piyasalarını işaret ederek, çiftçilerin endişe duymamalarını söyledi. Başkan Eyyüpoğlu, belirli bir kesimin pamuk piyasasını aşağı yönde yönlendirmek istediğini bu yüzden çiftçilerin sabırlı olması gerektiğini belirtti.‘Dünya piyasasının altında fiyat kabul edilemez’2018 yılı Pamuk hasatının başladığı şu günlerde çiftçilerimiz ile pamukla ilgili işletmelerimiz arasında fiyattan dolayı bazı sorunlar baş göstermiştir.Belirli bir kesim tarafından pamuk fiyatları üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu kesim her yıl düşük fiyatlı balyayı borsadan geçirip, fiyatı düşürmek için büyük mücadeleler veriyor. Onun için çiftçi kardeşlerime ve çırçır fabrikası işletmelerine seslenmek istiyorum. Borsada anlaşmalı değiş dokuş fiyatlar düşürülmeye çalışıyor.Yaptığımız araştırmalar sonucunda dünya piyasalarında 11.5 Lira olan balya pamuk fiyatı İzmir’de 10.1 TL Urfa pamuğu nedense 9 Lira olarak açıklanmaktadır. Çünkü büyük oyunlar oynanıyor. Bu yüzden çiftçilerimiz 1-2 ay sabırlı olsunlar, ve pamuklarını 4 Liranın altında satmasınlar. Çünkü pamuk dünya piyasasına bağlıdır. Piyasa ne çırçırcıya ne de iplikçiye bağlıdır. Eminiz ki er veya geç fiyatlar dünya piyasasına ulaşacaktır.Çırçır fabrikası sahibi kardeşlerimden ricam gece biçilen pamuğu almasınlar. Çünkü nemli oluyor ve nemli pamuk kalite kaybına uğrar. Ayrıca balyaya fazla su katmasınlar çiğit karıştırmasınlar. Geçtiğimiz günler Ulusal Pamuk Konseyinde yapılan toplantıda özellikle iplik üreticileri Urfa pamuğunun neminin yüzde 8 olması gerekirken yüzde 12 çıkıyor bundan dolayı büyük iplik ve kumaş fabrikaları Urfa pamuğundan korkuyor. Bu yüzden çiftçimiz pamuğunu nemden ve naylon karışmasından korusunlar.Çiftçi veli nimettirAyrıca çırçırcı esnafımızda pamuk çiftçisidir. Bu yüzden oluşan kötü durumdan kendileri de zarar görebilmektedir. Çiftçi de kendileri için veli nimettir 50-60 derece sıcaklıkta sulama yapan çiftçinin hakkına yanlış yapan iflah olmaz. Bu yüzden çiftçimize sahip çıkalım. Urfa Pamuk çiftçisi pamuğunu Maraş’a, Antep’e veya Hatay’a da götürebilir. Ancak biz şunu diyoruz kendi memleketimizin işletmeleri kazansın. Çiftçimizin kıymetini bilsinler ve kendileri de balyayı ucuza satmasınlar. Ve müşteri veli nimettir düşünce ile hareket etmeliler.Çiftçimizden racalarım var. Çiftçilerimiz pamuğuınu naylon torbalarda muhafaza etmesin temiz toplanması ve kuru olmasına dikkat etsin. Bir diğer konu koza açıcı ilacın kalitelisini kullansınlar. Sonuçta elde edilen kaliteli pamuk için de 4 lira fiyat rahatlıkla isteyebilirler. Bizim öngörümüz yılbaşı sonrası pamuğun 5 TL olmasını bekliyoruz. Bazı kesimlerin spekülasyonlarına kimse itibar etmesin önemli olan pamuğun dünya piyasalarındaki değeridir. Kimileri pamuk 2 veya 1.5 TL’ye düşecek gibi haberler yayıyor. Çiftçimiz bu haberlere de itibar etmesin. Özellikle borçlu olan çiftçimiz korkutulmaya çalışılmaktadır. Hiç kimse iddialar üzerine yapılan yorumlara inanmasın. Ve çiftçilerimiz pamuk piyasasından endişe etmesinler. Pamuğun geleceği parlaktır. Bereketli bir yıl diliyorum.