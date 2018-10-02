Vali Erin İmza Attığım En Hayırlı Proje

VALİ ERİN: İMZA ATTIĞIM EN HAYIRLI PROJE

ÇİFTÇİ: RUHUMUZUN SÜKÛNETE ERDİĞİ BİR PROJEYE İMZA ATTIK

EYYÜP NEBİ ZİYARETGAHI HAKKINDA:

Eyyüp Nebi Köyü Peygamber Mezarları (Türbeleri)

Eyyüp Peygamber Türbesi

Rahime Hatun Türbesi

Elyesa Peygamber Türbesi

Viranşehir Eyyüp Nebi ziyaretgâhında yapılacak Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesinin inşası için Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bir yıldan fazladır Şanlıurfa’da görev yapıyorum, imza attığım en hayırlı projelerden bir tanesi oldu” dedi.Şanlıurfa merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan, Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi mahallesinde yer alan, içerisinde Hz. Eyyüp ile eşi Rahime hatun ile Elyasa Peygamberin mezarlarının da yer aldığı ziyaretgâha Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi yapılmasını içeren işbirliği protokolü, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında imzalandı.Protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, eski Eyyüp Nebi Belde Belediye Başkanı Mehmet Çiftçi ile davetliler katıldı.İmzalanan protokol gereği, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bütçesinden 500.000,00 TL Büyükşehir Belediyesine aktarılacak.Türbe restorasyonları ile çevre düzenlemesi geçmiş yıllarda yapılan ve yaklaşık 400 dönümlük alanı kapsayan Viranşehir Eyyüp Nebi Projesi’nin bir bölümü olan Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatı tamamlandıktan sonra, ziyaretgâh içerisinde caminin yanı sıra ticari alanlar, şifalı su işletmesi gibi kısımlar da yer alacak.Projenin uygulanacağı Eyyüp Nebi Ziyaretgâhının çevresinde yer alan evler daha önce boşaltılmış, burada yaşayan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 86 adet konut ve 1 adet camiden oluşan proje hayata geçirilmişti.Viranşehir Eyyüp Nebi Projesinin hayata geçirilmesi, projesinin hazırlanması için yaklaşık bir yıldır emek verildiğini hatırlatan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bir yıldan fazladır Şanlıurfa’da Valilik görevini yürütüyorum. İmza attığım en hayırlı projelerden bir tanesi olmuştur” dedi.Yapılan protokolle büyük bir projeye başladıklarını kaydeden Vali Erin, hazırlanan projenin birkaç kez koruma kurulunun kararıyla revize edildiğini belirterek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.YİKOB ve Viranşehir Belediyesinin projeye mali katkısının sembolik olduğunu belirten Vali Erin, asıl finansmanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanında olacaklarını, mali ve diğer konularda destek vereceklerini söyledi.Vali Erin; camisi, külliyesi, alandaki peyzaj çalışmaları ile projenin Eyyüp Aleyhisselam’ın büyüklüğüne ve maneviyatına uygun şekilde Viranşehir’e hediye edileceğini ifade etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, bir yıldan beri üzerinde çalıştıkları projenin, gerek tescilli alanların oluşu gerekse inanç merkezi olmasından dolayı Koruma Kurulu denetiminden geçtiğini ve revize edildiğini belirterek, yapılan işbirliği protokolünün ardından cami ve külliye inşaatı için ihaleye çıkacaklarını söyledi.Çevre düzenleme ihalesinin de yılbaşında yapılacağı projenin Eyyüp Peygambere yakışır bir proje olduğunu kaydeden Çiftçi, “Eyyüp Peygamber makamına yakışır bir proje oldu. Gezme alanları, Eyyüp Peygamberin sabrını temsil eden sabır taşı ve sağlığına kavuştuğu suyu temsilen şifalı su ile burayı ziyarete gelenlere güzel bir ortam oluşturulacak. Projede emeği geçen tüm teknik arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, ruhumuzun sükûnete erdiği bir projeye imza attık” dedi.Urfa-Mardin karayolunun 85’inci kilometresinden kuzeye sapan asfalt yolun 16. km.'sindeki Eyyüp Nebi Köyü'nde Eyyüp Peygamber, Eyyüp Peygamber'in hanımı Rahime Hatun ve Elyesa Peygamber'in mezarları bulunmaktadır. Bu köyün 400 yıldan beri Eyyüp Nebi Köyü adıyla anıldığı, vakfiyesinden anlaşılmaktadır.Eyyüp Nebi Köyü'ndeki peygamber türbeleri yüzyıllardan beri kutsal günlerde ve bayramlarda, yöredeki binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu önemli inanç merkezinde, son yıllarda Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Okutmanlarından Mehmet Oymak'ın danışmanlığında, Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'nce geniş ölçekli bir çevre düzenlemesi ve türbe restorasyonları gerçekleştirilmiş; her üç türbe arasında yaya yollarıyla bağlantı sağlanarak türbeler alanı ihata duvarlarıyla köy yerleşmesinden ayrılmış ve ağaçlandırılmıştır. Eyyüp Peygamber türbesinin batı yakınında bulunan ve O'nun otururken yaslandığına inanılan büyük bazalt taş, bu proje içerisinde korumaya alınmıştır.Mevcut inanca göre Yüce Allah, Şanlıurfa’da yaşayan ve çok zengin olan Eyyüp Peygamber'i imtihan etmek için önce mallarını ve çocuklarını elinden aldı ve daha sonra kendisine ağır bir hastalık verdi. Tüm bunlara sabır ve şükür gösteren Hz. Eyyüp, Cebaril (a.s.)'in getirdiği vahiy gereği ayağını yere vurdu ve yerden su fışkırdı. Bu su ile yıkanan Hz. Eyyüp, vücudunu kaplayan yaralardan hemen kurtuldu. Daha sonra içtiği bu kutsal su, içindeki bütün dertlerini de yok etti. Bunun üzerine Allah, Hz. Eyyup'a, hem çocuklarının hem de mallarının iki katını verdi. Bunun için Hz. Eyyüp, sabır timsali bir peygamber olarak tanınmaktadır.Eyyüp Peygamber'in hastalık çektiği mağara, yıkanarak ve suyundan içerek şifa bulduğu kuyu Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunmaktadır.Şanlıurfa'ya 100 km. mesafede, Viranşehir ilçe sınırları içerisindeki Eyyüp Nebi Köyü'nde bulunan Eyyüp Peygamber'in türbesi, köyün kuzey yönündeki höyüğün güney eteğinde, kendi adıyla anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. Oldukça harap bir durumda olan türbe, son yıllarda Şanlıurfa Valiliği'nce tek kubbeli, beş gözlü revaklı ve revakların üzeri üç kubbe ile örtülü olarak yeniden inşa edilmiştir.H. 1336 (m. 1918) tarihli Diyarbakır Vilâyet Salnâmesi'nde, türbenin kubbesinin çinko ile kaplandığı ve hademesine maaş bağlandığı kayıtlıdır.Eyyüp Peygamber'in ağır hastalığı ve uğradığı musibetler sırasında O'na büyük bir şefkat ve sabırla bakan hanımı Rahime Hatun'un mezarı, Eyyüp Peygamber türbesinin yaklaşık 500 m. kuzeybatısındadır. Kare planlı, tek kubbeli bu mütevazi mezar anıtı köydeki diğer türbeler gibi, geçtiğimiz yıllarda Şanlıurfa Valiliği'nce restore edilmiştir.Yine mevcut inanca göre, Eyyüp Peygamberi ziyaret etmek isteyen Elyesa Peygamber, uzun yıllar süren zorlu bir yolculuktan sonra O'nun bulunduğu köye ulaşır. Ancak kendisi bunu bilmemektedir. Karşısına insan kılığına girmiş Şeytan çıkar ve Hz. Eyyüp’ün daha çok uzaklarda olduğunu söyler. Yaşlı ve yorgun olan, artık yürüyecek mecali kalmayan Elyesa Peygamber umutsuzluğa düşer ve Allah’a dua ederek ruhunu almasını diler. Bunun üzerine hemen orada vefat eder ve köy içerisine gömülür. Eyyüp Peygamber türbesinin 500 m. güneybatısında yer alan ve oldukça harap bir durumda olan Elyesa Peygamber türbesi, Şanlıurfa Valiliği’nce yeniden yaptırılmıştır.