Eski Hasta Dehşet Saçtı, Doktoru Silahla Kafasından Vurdu

Silahla Başından VurduOlay, 12.30 sıralarında Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman ile hastaneye gelen eski hastası tartıştı. Tartışma alevlenirken eski hastan, doktoru başından silahla vurdu. Olaydan sonra ağır yaralanan doktora, ilk müdahale doktor arkadaşları tarafından yapıldı.
Olayın zanlısı doktoru yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Derin aramalar sonucu şüpheli şahıs Esenler’de bir yerde olay anında kullandığı silah ile birlikte yakalandı.
Doktor Yoğun BakımdaOlay sonrası ağır yaralanan ve tedavi altına alınan doktorun yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, Özel hastane yetkilileri konu ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart ayından itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır. 12.25 sıralarında saldırıya uğrayan Dr. Hacosman, acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır" denildi.
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