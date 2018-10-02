Urfa'da 4 Günde 450 Sürücüye Ceza

Emniyet Kemeri Takmayana Ceza

Daha önce sitemizde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün trafik uygulaması yapacağın ve hatalı olan sürücülere ceza kesileceğini duyurmuştuk.Şanlıurfa Emniyet Ekipleri uygulamaya son hızıyla devam ediyor. Gerek trafikte gerekse mobese kameralarıyla tespit edilen hatalı sürücüler ceza yemekten kaçamıyorlar.Şanlıurfa Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 4 gün içinde hem Trafik Polislerinin gördükleri hem de mobese kameralarına yansıyan görüntüler toplamında 450 sürücüye ceza kesildi. Kesilen cezalar sadece “Emniyet Kemeri Takmayan” sürücülerin sayısı olarak kayıtlara geçti. Kırmızı ışıkta geçme, telefonla konuşma, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atma gibi hatalarlardan da çok sayıda ceza kesildi.