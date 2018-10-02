ÇUKOBİRLİK, Bakanlığın Desteğini Alamadık, Çiftçiler Mağdur

Fiyatlarda Büyük Düşüş Yaşandı

Tarım Bakanlığının Desteğini Alamadık

Son zamanlarda ekonomik sorunlarla cebelleşen Türkiye’de pamuk sektöründe de sorunlar yaşanıyor. Şanlıurfa ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Güneş, pamuk fiyatlarındaki düşüşün mağduriyetini yaşadıklarını dile getirerek “Maalesef alıcı olmayınca ülkemizde fiyatlar çok düştü.” Diyerek şu açıklamalarda bulundu;“Sayın çok değerli Çukobirlik ve Pamuk üreticilerimiz, pamuk fiyatlarındaki düşüş bizleri üzüyor. Maalesef ekonomi ve iç piyasadaki olumsuzluktan dolayı faizin yükselmesinden sonra büyük sanayicinin piyasadan çekilmesi sonucu pamuk fiyatlarında çok büyük düşüş yaşandı.”"Tarım Bakanlığının desteğini alamadık diye Güneş; “Bu konuda ÇUKOBİRLİK de yalnız kaldı. Tarım Bakanlığının desteğini alamadık. Ekonomik şartlar bizleri de çok zor duruma düşürdü.Maalesef alıcı olmayınca ülkemizde fiyatlar çok düştü. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatların iyi olacağını tahmin ediyoruz.“ÇUKOBİRLİK de gerekli müdahalemiz olacaktır. Yükseldiği zaman yükselteceğiz.” dedi. Tarım Bakanlığı, Pamuk Birlikleri, ÇUKOBİRLİK, Tariş, Antbirlik destek vermesi lazım üreticiye sahip çıkın!” dedi.