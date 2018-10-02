​Çokan, Urfa Olayları Hakkında Açıklama Yaptı

Çokan yaptığı açıklamada “Kendini bilmez, iki densiz Suriyeli için bütün Suriyelilere kötü davranmak olmaz” dedi.İşte Vehbi Çokan’ın Açıklaması;"DEGERLI KIYMETLI AZİZ ŞANLIURFALI HEMSEHRILERIM.Şanlıurfa Kadim bir Şehirdir, çok kültürü bağrında besleyen Hoşgörü sehridir. Hz. İbrahim (A.s) doğduğu ve bereketli toprakları ile Mezopotamya batıya acılan kapısıdır. Dünyanın gözünde olan bu şehrin zenginliği ve bereketli inanç itibari ile Peygamberler şehri olarak namlanmıştır.Şanlıurfa Halkı misafirperver ve hoşgörülüdür. Ekmeğini böler ve paylaşır, ecdadın ve ceddinin mirasını halen korumakta ve devam etmektedir. Olaya objektif baktığımızda şehrimize ziyaretçi olarak gelen misafirler Şanlıurfa halkının misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti anlata anlata bitiremiyorlar. Tasvip etmediğimiz üzücü olay Eyyübiye ilçemizde meydana gelen Suriyeli kendini bilmeyen densiz vefasız kişilerle yerli vatandaşımızla çıkan kavga neticesinde de iki vatandaşımızın ölümü 3 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Olayın duyulması ile bazı kesimler halkı galeyana getirip kendi emellerini gerçekleştirmek için onlara fırsat doğmuştur. Bu nedenle ŞANLIURFA'lılara sesleniyorum! Türkü, Arabi, kürdü, Çerkez’i, kısaca tüm hemşehrilerimi aklı selime sağ duyuya davet ediyorum. oyuna gelmeyin zaten Türkiye üzerinde büyük bir oyun var bu oyunu oynamak istiyorlar. ŞANLIURFALILAR bu oyunda olmayacaklardır. tum hemşerilerini aklı selime sağ duyuya hassas ve duyarlı olmalarını fitne ve fesada alet olmamalarını provokatörlere dikkat etmelerini Şanlıurfa’nın tertemiz beyaz sayfasına kara leke getirmeye hiç kimsenin hakkı değildir.İki densiz kendini bilmeyen Suriyeli için tüm misafir Suriyelileri kötülemek bize yakışmaz hamd olsun müslümanız. Devletimiz hukuk devleti kabile devleti değildir hamd olsun gerekeni yapacaktır herkes müsterih olsun. Bireysel, kişisel olarak hiç kimse sokağa çıkıp hak aramasın kişisel fikirlerini kendine sağlasın münferit hatalar topluma mal edilemez milli servete dikat etmeliyiz. kolluk kuvvetlerine lütfen yardımcı olalım. Olaya Kolluk kuvvetleri müdahale etmiştir adli süreç başlamıştır. Devletimiz kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacaktır. bu olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlem ve tedbirler alınacağına inaniyorum. Olayda vefat eden vatandaşlarıma rabbimden rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayin yatışmasında fedakarlık gösteren asil kanaat önderlerine canı gönülden teşekkür ederim. Bir daha böyle olaylarının yaşanmaması temennisi ile selamlar saygılar.Vehbi ÇOKAN27.Dönem ŞanlıurfaMHP Milletvekili Adayi"