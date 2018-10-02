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Bu haber 02 Ekim 2018 13:53:47 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir'den Viranşehir'e 270 Milyonluk Yatırım

Viranşehir ilçesindeki alt yapı yatırımlarının tanıtımını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir alt yapısının çözüme kavuşması için 270 Milyon liralık yatırımın yapılması gerektiğini ve bu yatırımın projelendirilerek programa alındığını söyledi.

Büyükşehir'den Viranşehir'e 270 Milyonluk Yatırım

Viranşehir ilçesinin alt yapı çalışma ve yatırım (projelerinin) tanıtım programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete, ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us, Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Viranşehir AK parti İlçe Başkanı Ali Tekin,  mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve beraberindekiler Viranşehir İlçesinde yapımı devam eden alt yapı ana kollektör hattının çalışmalarını yerinde incelediler. Çalışmalar hakkında teknik bilgi ve ilerleme raporu alan Başkan Çiftçi, 13 ilçede söylediklerini bir bir gerçekleştirmenin huzuru içerisinde olduklarını dile getirdi.

İlk önce konuşan Viranşehir İlçe Kaymakamı Ömer Dereci, “Göreve başlamamız çok fazla olmadı ama hemen bir projeden bir projenin açılışına koşuyoruz. Bunlar bizleri ziyadesi ile memnun ediyor çünkü bizim insana vatandaşa dokunmak gibi bir gayretimiz var. Bu topraklarda yaşayan insanların ne tür sıkıntılar çektiğini, bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte oturduk detaylarına varana kadar kendileri bizlere anlattı.

Bizim yapacağımız iş şehrin geleceğine yatırımdır, şehrin insanına yatırımdır. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz hizmette 20 senelik 30 senelik ne yazık ki dokunulmamış sorunları bertaraf edecek bir projedir. Şanlıurfa’mıza Viranşehir’imize hayırlı olsun diyorum inşallah bu tür hizmetlerle birlikte yek vücutbirlikte hareket etmeyi bizlere nasip eder” dedi.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: VİRANŞEHİR ALT YAPISINA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “13 ilçemizde söylediğimizi bir bir gerçekleştirmenin huzuru içerisindeyiz. Büyüyen bir şehir imar planından, alt yapısından, ulaşımından, toplu taşımasından, içme suyundan ve birçok diğer ihtiyaçları karşılayacak merkezlerden yoksun bir Viranşehir büyümesi vardı.

Tatbikî geçmişle çok uğraşmıyoruz onu söyleyelim. Ne yapalım ne edelim kendi dönemimiz açısından Viranşehir’i masaya yatırdık.Kaynaklarımız sınırlı kolay değil sadece Viranşehir ilçesinin alt yapısı beklediği yatırım 270 Milyon TL. Bu yatırım projelendirildi, programa alındı kaynakları çözüldü ve bugün de bu projeler teker teker hayat buluyor.

Viranşehir’e gerek asfalt olarak gerek yeşil alan olarak gerekse diğer tesisler anlamında birçok hizmetleri hep birlikte gerçekleştirdik. Büyükşehrimize bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir ile birlikte kurulan yeni bir Müdürlüktür, 13 ilçemizde alt yapı hizmetini yürütüyor ve bugüne kadar da alt yapılardan dolayı ilçelerimizden 900 milyon tl borç devraldık, ilçelerimizden bizlere devir edilen borç 900 milyon tl. Sağlam bir atık su arıtma tesisi görmedik, elimizde bir içme suyu arıtma tesisi yok.

Planlı ve projeleri bir şekilde yağmursuyu, atık su, içme suyu projelerini de görmedik ve dolaysı ile alanı ve sahayı ham olarak tekrar çalışmak durumunda kaldık. Bugüne kadar bir birine eklenmek sureti ile gerek enerjide gerek içme suyunda gerek atık suyunda yağmur suyu drenajında geçici çözümlerle bir birine eklenmek üzere metrelerce bir takım işler yapılmış fakat bunu sağlıklı bir şekilde işletecek bir işletme ve planı yok bunun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir master planı yok. Bunları uygulayacak elinizde plan bir yok ve dolaysıyla bugüne kadar ölçülebilir, net bir istatiksel verilere dayalı bir yatırım göremedik.

"ALT YAPI SAĞLAM OLMADAN ÜST YAPIYA GEÇEMEZSİNİZ"

Bunları görünce kolları sıvayıp işe başladık. Sizler alt yapıyı sağlıklı bir hale getiremezseniz, şehrin üst yapılarını sağlıklı hale getiremezsiniz. Sadece günü kurtarırsınız, alt yapı ile uğraşan yönetimler memleketi seven vatanı seven insanını seven yönetimlerdir. Gelecekte ne söylediğimiz çok net anlaşılacak, belki bugün kendimizi ifade etmekte yoksun kalıyor olabiliyoruz, ama şunu biliyorum Belediyecilikte 10’uncu yılım.

Sağlıklı bir alt yapı olmadan sağlıklı bir üst yapı olamaz. Şuan bulunmuş olduğumuz alan alt yapı ana kollektörhattının geçtiği güzergah 8 metre derinlikte geçiyor. Çünkü geçmişte plansız bir şekilde analiz edilmediği için alt yapı planları üzerinde çalışılmadığı için şehrin kotu çalışılmadığı için dolaysıyla akarları ve eğimleri hesaplanmamdan yapılanmalara girilmiştir. Peki bizler çözer miyiz, çözeriz.

8 metreye ineriz 10 metreye ineriz ama alt yapıyı çözeriz, çözmemizde gerekiyor. Bugün bu alt yapılar sayesinde Viranşehir ilçemizdeki Yenişehir, Bahçelievler mahalleleri ile TOKİ bölgesinde hastanenin olduğu alanın etrafına kurulacak olan tüm yapıların sağlıklı bir alt yapısı burada işlenmiş olacaktır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğündeki tüm arkadaşlarımız çalışıyorlar. Tabi ki hem sürdürülebilir hale getirecekseniz hem bu ilçenin merkez ve kırsal içme suyu kuyulardan karşılanıyor, kuyulardan bunların işletme masraflarını, şebekesini, enerji maliyetlerini karşılayacaksınız bunların üzerine de yatırımları koyacaksınız işte bunları gerçekleştiren bir kuruluş karşımızda yani bu ŞUSKİ Genel Müdürlüğüdür.

"AK BELEDİYELER HİZMET BELEDİYELERİDİR"

23 Milyon TL’lik Viranşehir kanalizasyon kollektör hattı projesi ihalesi yapıldı, işin %10’undayız. Hürriyet mahallemizdeki kardeşlerim hiçbir zaman unutmasınlar alt yapıları yoktu, içme suyu şebekeleri yoktu. O mahalleye Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra bizzat kendim geldim, bunu çözeriz dedik. Buradan sesleniyorum, içme suyunuz çekildi, kanalizasyonunuz döşendi, sözümüzde durduk, AK Belediyelerin işi de budur.

"VİRANŞEHİR İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YATIRIM BEDELİ 110 MİLYON TL"

Viranşehir içme suyu şebeke hattı yatırım bedeli 110 Milyon TL, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale günü alındı. Ceylanpınar bölgesinden çok temiz, kaynağı da güzel bir su kaynağı tespit ettik. Bu suyumuz için bir proje yapıldı. Bu su Viranşehir’de yapılacak olan depolara aktarılacak buradan da arıtma işlemleri yapılarak şehir şebekelerine dağıtılacaktır. İlçede tespit edilecek olan asbest denilen sağlıksız su şebekeleri değiştirilecektir.

Bugüne kadar ilçede 70 kilometre içme suyu hattı döşedik, 42 kilometre kanalizasyon hattı, 6 kilometre yağmursuyu hattı döşendi ilçe genelinde 182 adet sondaj kuyusu kazıldı.

Bunların dışında da birçok proje hayata geçirmek ve kaynak sağlamak için (JAİKA, AB)hibe destekleri alıyoruz.Viranşehir ilçemiz için atık su arıtma tesisi için AB’den (Avrupa Birliği) 54 Milyon TL hibe desteği sağladık projenin ihalesi hazırlanıyor. İçme suyu şebeke hattı için ise 110 milyon TL hibeyi JAİKA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) tarafından sağladık. Viranşehir ilçemize hayırlı uğurlu olsun.

Kısacası Viranşehir ilçemizde böylelikle,atık su arıtma tesisi, atık su şebekesi ve ana kolektör hattı, içme suyu şebekesi, arıtması, deposu, doğalgaz şebekelerinin tamamı, enerji hatlarının yer altına alınması ve aydınlatmaların yenilenmesi sağlanmış oluyor” dedi.

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