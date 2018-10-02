Otobüste Genç Kızı Taciz Etti, Gel Bir Kere Öpeyim

Otobüsün Boş Olmasını Fırsat Bildi

Olay Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kamera Görüntülerini Alıp Suç Duyurusunda Bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otobüs şoförünün genç kızı tacizi otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde yaşandı. İşe gitmek için otobüse binen genç kız, parayı şoföre uzattığı sırada otobüsün boş olmasını fırsat bilen şoför elini genç kızın yüzüne uzattı.Durum karşısında şaşkınlık yaşayan genç kız kendini geri çekerek olayın şokunu yaşadı. Yaptığı hareket sonrası gülen şoförün o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.18 yaşında işe gitmek için otobüse binen genç kız indikten sonra yaşadıklarını annesine anlattı. Annesinin de yardımıyla kooperatifin yolunu tutan anne görüntüleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.Olayın kamera görüntülerini izleyen görevliler otobüs şoförü O.A’yı görevden uzaklaştırdı.