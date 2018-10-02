Otobüste Genç Kızı Taciz Etti, Gel Bir Kere Öpeyim

Otobüsün Boş Olmasını Fırsat BildiOlay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde yaşandı. İşe gitmek için otobüse binen genç kız, parayı şoföre uzattığı sırada otobüsün boş olmasını fırsat bilen şoför elini genç kızın yüzüne uzattı.
Olay Güvenlik Kamerasına YansıdıDurum karşısında şaşkınlık yaşayan genç kız kendini geri çekerek olayın şokunu yaşadı. Yaptığı hareket sonrası gülen şoförün o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera Görüntülerini Alıp Suç Duyurusunda Bulundu18 yaşında işe gitmek için otobüse binen genç kız indikten sonra yaşadıklarını annesine anlattı. Annesinin de yardımıyla kooperatifin yolunu tutan anne görüntüleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olayın kamera görüntülerini izleyen görevliler otobüs şoförü O.A’yı görevden uzaklaştırdı.
Yorum Yap